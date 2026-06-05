Medicamentos para diabetes y obesidad podrían reducir el riesgo de cáncer de mama, según estudio

El uso de medicamentos GLP-1 se vinculó con una menor incidencia de cáncer de mama en mujeres con sobrepeso, de acuerdo con un análisis presentado en la Reunión Anual 2026 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), realizada en Chicago.



El hallazgo proviene de un estudio retrospectivo que evaluó a más de 110,000 mujeres de entre 45 y 80 años candidatas a mamografías de detección. Dentro del grupo analizado, el 1.65% de las pacientes que utilizaban medicamentos GLP-1 desarrolló cáncer de mama, frente al 2.6% registrado en quienes no habían sido expuestas a estos fármacos.

Los datos muestran que el riesgo fue menor en quienes usaban estos medicamentos. En concreto, la llamada “razón de momios” de 0.649 se traduce, en palabras simples, en una reducción de alrededor del 35% del riesgo relativo en la población estudiada.

¿Para qué sirven los medicamentos GLP-1?

Los medicamentos GLP-1 son fármacos que ayudan a regular el apetito, el metabolismo, la insulina y la sensación de saciedad. En este grupo está la semaglutida, que se usa en medicamentos como Ozempic y Wegovy. Estos tratamientos se desarrollaron originalmente para la diabetes tipo 2, pero después también se empezaron a usar para el sobrepeso y la obesidad.



En los últimos años ha crecido mucho el interés por estos medicamentos, sobre todo porque ayudan a bajar de peso y porque se está investigando si podrían tener otros efectos en enfermedades relacionadas con la obesidad, como algunos tipos de cáncer.



El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo conocidos para el cáncer de mama, especialmente después de la menopausia. Esto se debe, entre otras cosas, a que la grasa corporal puede influir en la producción de estrógenos. También se han estudiado otros mecanismos, como la inflamación constante de bajo grado y la resistencia a la insulina, que podrían estar relacionados con el desarrollo del cáncer.



En este estudio, los investigadores sugieren que la menor incidencia de cáncer podría estar relacionada con los cambios en el metabolismo y la pérdida de peso, aunque también no descartan otros posibles efectos biológicos, como la reducción de la inflamación.

Estudio observacional, no son una prueba final

Aun así, es importante aclarar que se trata de un estudio observacional. Eso significa que solo muestra una asociación, pero no prueba que los medicamentos GLP-1 sean los que previenen directamente el cáncer de mama.



En el mismo congreso, otro grupo presentó un análisis con más de 12,000 pacientes con distintos tipos de cáncer. Ahí encontraron que las personas que usaban medicamentos GLP-1 tenían menos probabilidad de avanzar a etapas metastásicas en comparación con quienes tomaban otros tratamientos para la diabetes.



Ese segundo estudio también observó menos progresión a etapa IV en cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de mama, cáncer colorrectal y cáncer de hígado. Además, encontraron que una mayor presencia de receptores GLP-1 estaba relacionada con mejores resultados de supervivencia.



A pesar de estos resultados, los especialistas coinciden en que todavía hacen falta estudios más grandes y controlados para saber si estos medicamentos realmente tienen un efecto directo en prevenir o cambiar la evolución del cáncer.

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