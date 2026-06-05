Playoffs de los Knicks podrían generar hasta $465 millones para la economía de Nueva York

La participación de los Knicks en los playoffs de la NBA podría generar hasta $465 millones de dólares para la economía de la ciudad de Nueva York, de acuerdo con estimaciones divulgadas por la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad.

Los encuentros disputados han producido aproximadamente $202 millones de dólares en ingresos relacionados con la venta de entradas, concesiones, mercancía oficial, transporte y alojamiento durante los partidos en casa, de acuerdo con los datos citados por el New York Post.

Las proyecciones indican que, si el equipo continúa avanzando, cada partido de las Finales de la NBA celebrado en Nueva York podría aportar hasta $90 millones de dólares adicionales, impulsado por el gasto de los aficionados dentro y fuera del estadio.

El impacto económico también se refleja en negocios ubicados en las inmediaciones del Madison Square Garden, señaló el medio. Ian Conroy, propietario junto a su hermano del bar deportivo Mustang Harry’s, señaló al New York Post que el establecimiento ha registrado un aumento cercano al 60% en su actividad desde que los Knicks aseguraron su clasificación a los playoffs.

El local, con capacidad para unas 300 personas, ha alcanzado aforos completos durante las noches de partido. Conroy explicó que los ingresos adicionales ayudarán a compensar los meses de verano, cuando la actividad suele disminuir, y agregó que incluso invirtió en la modernización de los 30 televisores del establecimiento para mejorar la experiencia de los aficionados que siguen los encuentros del equipo.

Aristotle Hatzigeorgiou, propietario de Slate en Chelsea y de varios locales de Clinton Hall, indicó al diario que la demanda para ver los partidos ha sido tan elevada que implementaron asientos reservados y ya alcanzaron la capacidad máxima prevista para los siete posibles encuentros de una serie final.

“Parece que todo el mundo está entusiasmado con su equipo local”, afirmó Hatzigeorgiou al New York Post, al que también señaló que el ambiente generado por los Knicks ha contribuido a impulsar la actividad de bares y restaurantes.

En Time Out Market Union Square, las reuniones para seguir los partidos también han incrementado las ventas. La gerente de marketing, Jessica Bendig, explicó que los aficionados suelen llegar con disposición a celebrar y consumir alimentos y bebidas durante los encuentros.

Aunque los partidos se disputan en Manhattan, representantes empresariales sostienen que los beneficios económicos alcanzan a otros distritos. Por ejemplo, Tom Grech, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Queens, declaró al New York Post que el desempeño de los Knicks está atrayendo clientes a restaurantes, bares y comercios en distintos vecindarios de la ciudad.

La estimación de $465 millones de dólares supera el impacto económico atribuido a la participación del equipo en los playoffs de 2025, cuando los Knicks llegaron a las Finales de la Conferencia Este. Sin embargo, la cifra es inferior a la proyección de hasta $832 millones de dólares que la administración municipal había calculado el año pasado antes de que el equipo fuera eliminado.

El cálculo para este año incluye tanto el gasto directo de los aficionados en entradas y productos oficiales como el gasto indirecto asociado al consumo en bares, restaurantes y reuniones para ver los partidos. Además, las estimaciones toman en cuenta los precios promedio de las entradas disponibles actualmente para las Finales de la NBA, según el New York Post.

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