Finales de la NBA: Chipotle regalará 53,000 burritos este viernes 5 de junio (descubre cómo conseguir el tuyo)

Chipotle regalará 53,000 burritos gratis a los aficionados de todo EE.UU. al finalizar el partido del campeonato entre New York Knicks y los San Antonio Spurs, que se realizará este viernes 5 de junio en la noche.

La vicepresidenta sénior de marketing de marca de Chipotle, Stephanie Perdue, destaca que la serie de este año “creó una conexión que no podíamos ignorar: 53 años ligados a una historia de campeonato única y 53 ingredientes reales que definen a Chipotle”.

Para la cadena, regalar esta enorme cantidad de comida es una manera “de dar vida a esa historia para los fanáticos”. Todo forma parte de su nueva campaña “53 años. 53 ingredientes reales“, inspirada en la historia del baloncesto que une a estas dos ciudades.

La curiosa coincidencia de los 53 años y los ingredientes reales

La noche del 5 de junio se llevará a cabo la gran final del campeonato de baloncesto profesional masculino, una fecha que cobra especial relevancia: en 1973, Nueva York ganó su último campeonato y, ese mismo año, San Antonio inició su carrera en el baloncesto profesional.

Esta coincidencia histórica fue la motivación perfecta para que Chipotle destacara sus 53 ingredientes naturales, celebrándolo con el obsequio de los burritos gratis tras la serie final para los fanáticos de todo el país.

¿Cómo obtener un burrito gratis de Chipotle?

Ganar un platillo gratis será muy sencillo, solo debes seguir los siguientes pasos:

Atento a las redes: Chipotle publicará un código especial en su cuenta oficial de X (antes Twitter). Envía el mensaje: Los primeros 53,000 fanáticos que envíen ese código por mensaje de texto al 888-222 recibirán la oferta para canjear su comida.

Los menús altos en proteínas que puedes pedir ya mismo

Los aficionados pueden pedir las combinaciones favoritas de los jugadores a través de la aplicación de Chipotle y en Chipotle.com:

Burrito alto en proteínas de Josh Hart: elaborado con arroz blanco, pollo doblemente adobado, frijoles negros, salsa de tomate fresco, salsa de maíz y chile asado, crema agria y queso. Aporta 95 g de proteína .

elaborado con arroz blanco, pollo doblemente adobado, frijoles negros, salsa de tomate fresco, salsa de maíz y chile asado, crema agria y queso. . Plato alto en proteínas de Mikal Bridges: contiene arroz blanco, pollo al adobo doble, salsa de tomatillo y chile verde, salsa de maíz y chile asado y lechuga. Aporta 71 g de proteína.

“Time For Real”: nutrición deportiva de la mano de Josh Hart y Mikal Bridges

La campaña “Time For Real” está liderada por los atletas, Josh Hart y Mikal Bridges, ambos jugadores ofrecerán a los aficionados sus pedidos favoritos ricos en proteínas como elementos destacados del menú digital por tiempo limitado.

Como miembros oficiales del equipo de la marca, son los protagonistas del nuevo anuncio dirigido por el cineasta Jake Scott (ganador de un premio Emmy y nominado al Grammy), donde las opciones de Chipotle apoyan su rendimiento deportivo, destaca un comunicado de la marca.

¿Cómo van las finales de la NBA?

En el partido de la noche del 3 de junio, los New York Knicks se impusieron en el Juego 1 de las Finales de la NBA con un marcador de 105-95 sobre los San Antonio Spurs en el Frost Bank Center de San Antonio.

El jugador más valioso de los Knicks fue Jalen Brunson, quien brilló con una anotación de 30 puntos (12-31 de campo), 3 rebotes y 2 asistencias. Tras descansar el jueves, ambos equipos retomarán el duelo este viernes 5 de junio en el mismo escenario a las 8:30 pm ET.

La suerte está echada. Por una parte, los Knicks buscarán ganar para ponerse en ventaja 2-0 e ir abonando el camino al título; por otra, los Spurs se jugarán el todo por el todo para empatar la serie antes de que el campeonato se mude a Nueva York para el Juego 3 el próximo 8 de junio.

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