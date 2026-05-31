Fiscal que presentó acusación contra James Comey fue retirado del caso

El fiscal federal que encabezó la acusación contra el exdirector del FBI James Comey por una publicación en redes sociales presuntamente relacionada con el presidente Donald Trump fue retirado del caso, de acuerdo con documentos judiciales presentados el viernes y citados por CBS News.

La solicitud presentada ante un tribunal federal pide que el fiscal adjunto Matthew Petracca, quien figuraba como principal representante del gobierno en el proceso, sea eliminado del expediente. En su lugar aparece ahora el fiscal federal Timothy Severo.

Según CBS News, los documentos no explican las razones de la salida de Petracca. Además, el fiscal también habría sido apartado de al menos otros tres casos durante la última semana.

El proceso contra Comey está programado para juicio en octubre y se deriva de una publicación realizada en Instagram en mayo de 2025. La imagen mostraba conchas marinas acomodadas sobre una playa formando los números “86 47”.

La publicación provocó una reacción de Trump y de varios de sus aliados, quienes interpretaron el número “86” como una referencia a eliminar o asesinar al mandatario, el presidente número 47 de Estados Unidos. Sin embargo, el diccionario Merriam-Webster también define el término coloquial “86” como “expulsar” o “deshacerse de algo”.

Tras la polémica, Comey eliminó la fotografía y aseguró que desconocía que algunas personas asociaran esos números con la violencia. En una publicación posterior explicó que encontró la formación de conchas durante una caminata por la playa y asumió que se trataba de un mensaje político.

Casi un año después, fiscales federales de Carolina del Norte obtuvieron una acusación formal contra el exdirector del FBI por un cargo de amenaza de muerte contra el presidente y otro por transmitir una amenaza interestatal.

Trump reaccionó al procesamiento calificando a Comey como un “policía corrupto” en redes sociales.

El exfuncionario ha rechazado las acusaciones y ha prometido defenderse en los tribunales. Sus abogados han adelantado que buscarán la desestimación del caso porque consideran que se trata de una persecución selectiva y motivada por razones políticas.

Según CBS News, varios especialistas consideran que demostrar legalmente que una expresión constituye una amenaza requiere un estándar probatorio muy elevado.

Perry Carbone, profesor de la Universidad Pace y exfiscal, dijo previamente a CBS News que el caso podría tener implicaciones para la libertad de expresión. “Si se puede acusar a alguien de colocar conchas marinas en la arena con un mensaje ambiguo, si eso es una amenaza, si eso es un delito de expresión, entonces la Primera Enmienda está en grave peligro”, afirmó.

La controversia se produce además después de que un intento anterior del Departamento de Justicia de procesar a Comey por supuestamente mentir al Congreso fuera desestimado por un juez federal en Virginia. En ese caso, el tribunal concluyó que el fiscal encargado había sido nombrado de manera irregular.

Por su parte, el fiscal general Todd Blanche ha rechazado que el caso actual tenga motivaciones políticas. En declaraciones a CBS News, aseguró que la investigación fue impulsada por fiscales y agentes locales de Carolina del Norte. “Ni siquiera sé sus nombres”, afirmó.

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