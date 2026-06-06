Al menos 12 heridos tras tiroteo cerca de un festival callejero en Ohio

Al menos 12 personas resultaron heridas la noche del sábado durante un tiroteo ocurrido cerca del Festival Old West End, una concurrida celebración anual en la ciudad de Toledo, Ohio, informaron las autoridades citadas por la agencia Associated Press.

El subjefe de la Policía de Toledo, Joe Heffernan, indicó que hasta varias horas después del incidente no había sospechosos detenidos y pidió a quienes asistieron al evento que compartan fotografías o videos que puedan ayudar en la investigación.

Las primeras averiguaciones indicó que al menos dos personas habrían intercambiado disparos. “Probablemente se estaban disparando entre sí”, señaló Heffernan.

Las autoridades informaron que dos de los heridos permanecen en estado crítico. Las víctimas tienen entre 14 y 61 años de edad, aunque la mayoría ronda los 20 años.

El tiroteo se produjo en las inmediaciones del Festival Old West End, un evento de dos días que reúne música en vivo, puestos de comida, visitas a viviendas históricas y comercios locales en uno de los distritos históricos más conocidos de Toledo.

Videos difundidos en redes sociales muestran a asistentes corriendo mientras se escuchaban disparos. Otras imágenes reflejan la llegada de equipos de emergencia que atendieron a personas heridas en el lugar.

La jefa de bomberos de Toledo, Allison Armstrong, explicó que el traslado de los lesionados se complicó por los cierres de vías y el tráfico generado por la evacuación de los asistentes. Sin embargo, aseguró que todos los pacientes fueron llevados a centros médicos en menos de una hora.

“Todos al suelo”

Entre los testigos se encontraba Kevin Berry, quien escuchaba música junto a unos amigos cuando comenzó el tiroteo.

“Todos al suelo”, recordó haber gritado al escuchar los disparos.

Berry relató que, al incorporarse nuevamente, observó cómo un arma era arrojada al suelo a pocos metros de donde se encontraba. También destacó que los agentes desplegados para la seguridad del festival reaccionaron de inmediato.

El hombre, que cuenta con formación médica y experiencia en la Marina estadounidense, recorrió el área para auxiliar a posibles víctimas y aseguró haber visto al menos cinco personas con heridas de bala.

Según su testimonio, los afectados estaban dispersos por distintas zonas del arboreto donde se desarrollaba parte de la actividad.

Tras el incidente, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, expresó su preocupación por lo ocurrido. “Los festivales de verano deberían ser espacios seguros para que las familias pasen tiempo juntas sin temor a la violencia”, señaló en un comunicado citado por AP.

Por su parte, George Kral, director de seguridad de Toledo, informó que las autoridades mantenían conversaciones con los organizadores para decidir si el festival continuaría durante el resto del fin de semana. “Este es uno de los festivales más emblemáticos de Toledo y es una pena que algo así lo haya arruinado”, afirmó.

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