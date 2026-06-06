Horacio se une a los finalistas en “La Casa de los Famosos 6”

Los “guerreros de la luz” siguen sumando nombres como finalistas en “La Casa de los Famosos 6“, luego de que Horacio Pancheri confirmara su presencia en la instancia decisiva tras ganar la prueba de salvación.

Horacio se une a Luis Coronel, el primero en avanzar a la final, Curvy Zelma, Celinee Santos y Stefano Piccioni,el único espartano que, hasta el momento, es parte de los ahora cinco finalistas.

Verónica del Castillo es la decimosexta eliminada

Así como un habitante dio el próximo paso, hubo otro que tiene que dar marcha atrás tras ser el nuevo eliminado de la casa. Se trata de Verónica del Castillo, quien se convirtió en la decimosexta eliminada y en la decimoséptima que sale de la casa desde que inició la temporada.

Del Castillo tuvo menos apoyo que Yoridan, en una especie de pequeña gala. De esta manera, quedó confirmado que a la final asistirán puros miembros que permanecieron en la casa durante más de 100 días, debido a que Verónica era la última de las “nuevas habitantes” que seguía con vida.

Así queda la placa de nominados en “La Casa de los Famosos 6”

Fabio Agostini

Yoridan Martínez

Josh Rodríguez

Kenny.

De estos cuatro nombres, uno más será eliminado en la gala del domingo para que queden en definitiva los ocho finalistas que tendrán la última lucha por ser el ganador del reality en su sexta edición.

¿Cuándo será la gran final de “La Casa de los Famosos”?

“La Casa de los Famosos 6”, el exitoso reality show de Telemundo, llegará a su fin el próximo jueves 11 de junio. Ese día se conocerá cuál de los ocho finalistas se convertirá en ganador de la sexta edición del reality show.

Una vez finalizada la gala del domingo 7 de junio, se abrirán las votaciones para que la audiencia elija a su famoso favorito para ganar el reality show. Las votaciones para elegir al ganador estarán disponibles en LaCasaDeLosFamosos.com.

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