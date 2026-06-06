La Sonora Matancera festeja un siglo de vida con nuevo disco

La Sonora Matancera puede presumir de haber acompañado la banda sonora de varias generaciones, pero también de poder decir que ha sido durante un siglo entero.

Con cien años de historia a sus espaldas, la emblemática orquesta presenta “100 Años de Legado”, un álbum concebido para celebrar una trayectoria que dejó una huella profunda en la música tropical y en la cultura popular latinoamericana.

La producción llega como un reconocimiento a los músicos, cantantes y seguidores que han mantenido vigente el nombre de una agrupación que ha sobrevivido a cambios de época, tendencias y transformaciones de la industria musical.

Encuentro entre tradición y nuevas generaciones

“100 Años de Legado” apuesta por una fórmula que combina la esencia que convirtió a La Sonora Matancera en un referente con arreglos contemporáneos y colaboraciones de reconocidas figuras de la música latina.

El resultado es una producción que honra sus raíces sin quedarse anclada en la nostalgia. Cada tema busca conectar el pasado con el presente a través de artistas que aportan su propia identidad a un repertorio pensado para conmemorar el centenario de la agrupación.

Entre las canciones incluidas en el álbum figuran “Déjala Que Baile”, “Llegó La Sonora” y “Carnaval Con La Matancera”. El proyecto también incorpora colaboraciones especiales como “También Los Hombres Lloran” junto a Raulin Rosendo, “Apasionado” con Amaury Gutiérrez, “El Tumbaito” junto a José Alberto El Canario y “Bochinche En La Habana” con Pedro Jesús.

Celebración para la historia de la música latina

La relevancia de La Sonora Matancera trasciende ampliamente el éxito de sus grabaciones. A lo largo de cien años, la agrupación se convirtió en una plataforma para grandes voces y en un símbolo de la música tropical para millones de personas en América Latina y otras partes del mundo.

Detrás del álbum se encuentra un equipo que asumió la responsabilidad de dar forma a esta celebración musical. Juan Hidalgo y Nelson Estévez estuvieron a cargo de la producción ejecutiva, mientras que Mauricio Silva lideró la dirección y producción musical. Además, el propio Silva participó como ingeniero de grabación y mezcla, desempeñando un papel clave en la construcción sonora del proyecto.

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