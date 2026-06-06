¿Puedo morir por estar sentado muchas horas? Médicos advierten

Parece imposible hallar un vínculo entre la muerte y el hecho de estar sentado durante muchas horas, sin embargo, lo que parece un hábito inofensivo (pero nocivo) puede tener consecuencias graves para salud que elevan el riesgo de fallecer prematuramente.

Desde la pandemia del COVID-19, cuando empezó a implementarse el trabajo remoto, las jornadas de oficina, el teletrabajo, las clases virtuales, los videojuegos y el uso constante de dispositivos electrónicos han incrementado el tiempo que muchas personas permanecen inmóviles frente a una pantalla.

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Cabe aclarar que nadie fallece aisladamente por estar sentado mucho tiempo, es decir, no se trata de una muerte súbita. Pero los expertos en medicina cardiovascular y salud pública advierten que el sedentarismo prolongado está asociado con un mayor riesgo de enfermedades crónicas.

En este sentido, abusar del tiempo que permaneces en una silla puede desencadenar procesos que aumentan significativamente el riesgo de complicaciones potencialmente mortales.

El peligro oculto de pasar demasiadas horas sentado

Los médicos utilizan el término sedentarismo para describir un estilo de vida caracterizado por bajos niveles de actividad física y largas horas en posición sentada o reclinada.

Según reseña Mayo Clinic, diversas investigaciones han encontrado que permanecer sentado más de ocho o diez horas al día, especialmente cuando no se compensa con ejercicio regular, se relaciona con un aumento del riesgo de mortalidad por distintas causas.

El problema no es únicamente la falta de ejercicio. Cuando el cuerpo permanece inmóvil durante demasiado tiempo, se producen cambios en la circulación sanguínea, el metabolismo y el funcionamiento cardiovascular que pueden afectar la salud a largo plazo.

3 maneras en las que estar sentado muchas horas impacta en tu salud

1. Trombosis

Uno de los riesgos más conocidos es la trombosis venosa profunda (TVP). Esta condición ocurre cuando se forma un coágulo de sangre en una vena profunda, generalmente en las piernas.

Al estar sentado durante muchas horas seguidas, los músculos de las piernas trabajan menos y el flujo sanguíneo se vuelve más lento, favoreciendo la formación de coágulos.

El mayor peligro aparece cuando ese coágulo se desprende y viaja hacia los pulmones. Esta situación, conocida como embolia pulmonar, puede bloquear el flujo sanguíneo y convertirse en una emergencia médica capaz de causar la muerte.

2. Aumento del colesterol

La falta de movimiento dificulta que el organismo procese correctamente grasas y azúcares. Como consecuencia, pueden aumentar los niveles de colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol “malo”, así como la presión arterial y la resistencia a la insulina.

Con el tiempo, estos cambios incrementan las probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas, sufrir un infarto de miocardio o padecer diabetes tipo 2.

3. Riesgo de cáncer

Las investigaciones más recientes también han encontrado asociaciones entre el sedentarismo prolongado y un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, entre ellos algunos relacionados con el colon y el endometrio.

Además, algunos estudios sugieren que la inactividad física podría influir negativamente en la salud cerebral, favoreciendo el deterioro cognitivo y aumentando el riesgo de enfermedades neurodegenerativas con el paso de los años.

Para evitar los efectos perjudiciales de estar sentado muchas horas, los médicos recomiendan levantarse cada 45 o 60 minutos para caminar, estirar las piernas o realizar movimientos sencillos que reactiven la circulación. También aconsejan incorporar actividad física regular a la rutina semanal, incluso si se trata de caminatas diarias de corta duración.

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