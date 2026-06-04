5 medicamentos que dañan los ovarios, advierten médicos

Cuando se utilizan durante periodos prolongados o sin el debido control, algunos medicamentos pueden afectar las funciones fundamentales de los ovarios. Esto significa que impactan negativamente en la fertilidad y la producción hormonal.

Especialistas en ginecología y endocrinología reproductiva señalan que ciertos fármacos tienen la capacidad de alterar la ovulación, modificar los niveles hormonales e incluso provocar daños permanentes en la reserva ovárica.

Aunque en muchos casos los beneficios del tratamiento superan los riesgos, es importante conocer sus posibles efectos secundarios y mantener una vigilancia médica adecuada.

Lee también: 4 medicamentos que dañan la próstata, según expertos

5 medicamentos que dañan los ovarios

1. Quimioterapia

Los medicamentos utilizados en los tratamientos contra el cáncer encabezan la lista de fármacos con mayor potencial para afectar la función ovárica. Entre ellos destacan los llamados agentes alquilantes, empleados para combatir distintos tipos de tumores, informa el portal Ginemed.

Estos medicamentos pueden destruir los folículos ováricos, que son las estructuras donde se desarrollan los óvulos. Como consecuencia, algunas pacientes experimentan una disminución acelerada de la reserva ovárica, infertilidad o insuficiencia ovárica prematura.

Los expertos explican que el riesgo depende de factores como la edad de la paciente, el tipo de cáncer y las dosis administradas. En algunos casos, el daño puede ser irreversible y provocar una menopausia anticipada.

2. Medicamentos para la fertilidad

Algunos fármacos diseñados para ayudar a lograr un embarazo también pueden generar problemas cuando se utilizan sin supervisión especializada.

Los inductores de la ovulación son herramientas fundamentales en tratamientos de reproducción asistida, pero requieren controles médicos constantes. Un uso inadecuado puede desencadenar el síndrome de hiperestimulación ovárica, una complicación que provoca que los ovarios aumenten de tamaño y acumulen líquido.

3. Anticonvulsivos

Ciertos medicamentos empleados para tratar la epilepsia y otros trastornos neurológicos también pueden influir en la función reproductiva.

Fármacos como el valproato, la carbamazepina y la fenitoína han sido asociados con alteraciones hormonales que afectan la comunicación entre el cerebro y los ovarios. Esta interferencia puede provocar irregularidades menstruales, ausencia de menstruación e incluso dificultades para ovular.

Los especialistas recomiendan que las mujeres que reciben estos tratamientos informen cualquier cambio en su ciclo menstrual para evaluar posibles ajustes terapéuticos.

4. Antiinflamatorios comunes

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), ampliamente utilizados para aliviar dolores y reducir la inflamación, también han despertado el interés de los investigadores por sus posibles efectos sobre la fertilidad.

Medicamentos como el diclofenaco, el naproxeno y el etoricoxib podrían dificultar la ruptura normal del folículo ovárico, un paso esencial para que ocurra la ovulación. Algunos estudios sugieren además que pueden disminuir la producción de progesterona, hormona indispensable para la reproducción.

Aunque estos efectos suelen estar relacionados con tratamientos prolongados o dosis elevadas, los médicos aconsejan evitar la automedicación frecuente.

5. Esteroides y fármacos psiquiátricos

Los esteroides anabólicos, los corticosteroides y ciertos medicamentos utilizados para tratar trastornos psiquiátricos también pueden generar alteraciones en el sistema hormonal femenino.

Algunos antidepresivos y antipsicóticos pueden modificar la producción de hormonas relacionadas con la ovulación, mientras que los esteroides pueden interferir con el funcionamiento normal del eje hormonal que conecta el cerebro con los ovarios.

Como resultado, pueden aparecer ciclos menstruales irregulares, disminución de la fertilidad o problemas ovulatorios que requieren seguimiento médico.

Recuerda algo importante: especialistas coinciden en que ninguna persona debe suspender un tratamiento por cuenta propia debido a estos posibles efectos secundarios. Sin embargo, recomiendan consultar con un ginecólogo o médico tratante para analizar otras alternativas.

Te puede interesar:

· 5 tipos de medicamentos que pueden provocar un ACV

· 6 medicamentos que pueden provocar osteoporosis y fracturas

· 5 medicamentos que retrasan la menstruación y no lo sabías