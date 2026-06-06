Texas abre 10,000 empleos nucleares bien pagados y así pueden aplicar los hispanos

La industria nuclear de Texas tiene proyectado contratar a más de 10,000 trabajadores durante los próximos años, con salarios que en muchos casos superan los $86,000 anuales y pueden alcanzar los $140,000.

Esta nueva posibilidad laboral proviene del crecimiento acelerado de los centros de datos de inteligencia artificial, que requieren enormes cantidades de energía para operar y están impulsando una nueva ola de inversiones en infraestructura energética.

La oportunidad es especialmente relevante para la comunidad hispana, que representa más del 40% de la población de Texas y tiene varias comunidades establecidas en las regiones donde se proyectan nuevas instalaciones nucleares. Además de ingenieros y especialistas, la expansión también demandará técnicos, operadores, trabajadores de construcción y personal de mantenimiento para cubrir la creciente necesidad de mano de obra calificada.

La IA detrás del boom que cambió las reglas del juego

La demanda energética en Texas está creciendo a un ritmo sin precedentes. Los gigantes tecnológicos están construyendo decenas de centros de datos en el estado para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial. Solo en la red eléctrica ERCOT, operadores de grandes consumidores han solicitado conectar 410 gigawatts de nueva carga en la lista de espera, un número que sorprendió incluso a los reguladores.

Pablo Vegas, director ejecutivo de ERCOT, ha advertido en declaraciones públicas de 2026 que la demanda máxima del sistema podría dispararse en los próximos años y requerirá una fuente de energía confiable y constante, por lo que la nuclear es la única opción que puede proveerla a esa escala.

El resultado es una escasez de mano de obra especializada que el estado no puede cubrir con los trabajadores que tiene.

Los empleos que Texas no puede llenar… y cuánto pagan

Un reporte de la Universidad de Texas en Austin, elaborado en octubre de 2025 con más de 50 instituciones, empresas y sindicatos, documentó los oficios con mayor demanda urgente: soldadura de grado nuclear, monitoreo radiológico, operación de reactores e ingeniería de sistemas.

Los salarios son concretos y verificables:

Técnico nuclear : desde $86,550 al año en promedio, con techo de hasta $103,365 según Salary.com

: desde en promedio, con techo de hasta según Salary.com Ingeniero nuclear : promedio de $98,378 anuales , con techo de $140,000 para los perfiles senior, según ZipRecruiter

: promedio de , con techo de para los perfiles senior, según ZipRecruiter Instructor de tecnología nuclear en colegios comunitarios: entre $114,070 y $120,736 al año

En cualquiera de estas categorías, el trabajador ganaría más del doble del salario mediano del estado, que ronda entre $52,000 y $54,000 anuales.

Lo que Abbott firmó y qué significa para ti

La legislación aprobada en 2025 y 2026 creó una arquitectura completa para este crecimiento. La ley HB 14 estableció la Oficina de Energía Nuclear Avanzada de Texas (TANEO), con un presupuesto de $350 millones, con posibilidad de escalar hasta $2,000 millones, para financiar el desarrollo de reactores de nueva generación.

“Texas es la capital energética del mundo, y esta legislación posicionará al estado al frente del renacimiento nuclear de América”, afirmó Abbott durante la firma.

De manera paralela, el Senado de Texas aprobó el SB 1535 para crear un programa de capacitación dentro de la Comisión de Fuerza Laboral de Texas, dirigido específicamente a cubrir los perfiles técnicos que el sector nuclear demanda: soldadores, operadores de reactor, técnicos en protección radiológica.

Sobre estas disposiciones, Reed Clay, presidente de la Alianza Nuclear de Texas, sostuvo: “Con la aprobación de esta legislación, Texas está posicionado para liderar una revolución nuclear que es imperativa para la seguridad energética y nacional de Estados Unidos. Es hora de construir.”

¿Dónde están los empleos en Texas y cómo acceder?

El reporte de UT Austin advirtió que los programas educativos están concentrados en Austin y Houston, pero existen planes para instalar nuevos reactores en zonas rurales de la Costa del Golfo y el Panhandle, donde hay una fuerte presencia hispana.

La combinación es difícil de ignorar: las comunidades latinas están donde estarán los reactores, y el estado financia la capacitación.

Pasos concretos para quienes quieran posicionarse:

Colegios comunitarios : buscar programas de soldadura industrial, seguridad en plantas de energía o tecnología de procesos con “envolturas nucleares”, que convierten esas certificaciones en credenciales aceptadas por el sector

: buscar programas de soldadura industrial, seguridad en plantas de energía o tecnología de procesos con “envolturas nucleares”, que convierten esas certificaciones en credenciales aceptadas por el sector Texas Workforce Commission : registrarse en mytxcareer.com para acceder a programas de entrenamiento subsidiados por el estado

: registrarse en mytxcareer.com para acceder a programas de entrenamiento subsidiados por el estado Wharton County Junior College: ofrece posiciones docentes y programas de tecnología nuclear en el sur de Texas, con salarios superiores a $114,000 para instructores

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre empleos nucleares en Texas

¿Necesito un título universitario para trabajar en la industria nuclear en Texas?

No necesariamente. Los perfiles más demandados son técnicos, soldadores y operadores de planta, formados en colegios comunitarios o escuelas técnicas que duran entre uno y dos años.

¿Cuánto tiempo tardaré en encontrar empleo en este sector?

El sector está en expansión activa. La demanda supera ya la oferta de trabajadores calificados. Quien termine una certificación nuclear tiene alta probabilidad de empleo en Texas antes de 2028.

¿Los hispanos tienen acceso a estos programas de formación?

Sí. Los programas del SB 1535 son públicos y abiertos. Además, organizaciones como Workforce Solutions para el sur de Texas operan en español y orientan sobre elegibilidad y financiamiento.

¿Qué tan seguro es trabajar en una planta nuclear?

La industria nuclear tiene uno de los récords de seguridad laboral más altos de la energía en Estados Unidos. Los trabajadores reciben entrenamiento extenso en protección radiológica antes de operar en cualquier instalación.

¿Cuándo empezarán a operar los nuevos reactores en Texas?

Los proyectos contemplan entrar en fase de construcción entre 2027 y 2030. Eso significa que la mayor demanda de trabajadores comienza en los próximos 12 a 24 meses.

Conclusión

Texas está apostando, con recursos y legislación concreta, por convertirse en la capital nuclear de Estados Unidos. Ahora corresponde a las familias hispanas estar preparadas cuando comiencen las contrataciones masivas.

Quienes empiecen a certificarse hoy en soldadura, protección radiológica u operación de sistemas energéticos no competirán solo por un puesto técnico, sino que se posicionarán en una industria que Texas planea sostener por los próximos 50 años.

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