Samsung se muda a Texas y deja a Nueva Jersey sin 1,000 puestos de trabajo

Cerca de 1,000 trabajadores de Samsung enfrentan una decisión que podría cambiar sus vidas en pocas semanas. La compañía coreana anunció que trasladará su sede estadounidense de Nueva Jersey a Plano, Texas. La noticia genera un dilema entre los trabajadores: reubicarse o quedarse sin trabajo.

El anuncio llega apenas ocho meses después de inaugurar su nueva sede corporativa en Englewood Cliffs, Nueva Jersey. Samsung Electronics America detalló en su memorándum publicado el 1 de junio que los trabajadores tienen hasta el 12 de junio para confirmar si están dispuestos a reubicarse y el 30 de junio, Samsung enviará a cada empleado los detalles específicos de su situación laboral.

¿Por qué se va Samsung de Nueva Jersey? El impuesto corporativo más alto del país

La mudanza no es una sorpresa. Según la Tax Foundation, en 2026 el estado mantiene la tasa de impuesto corporativo más alta del país: 11.5%, por encima de Minnesota (9.8%), Illinois (9.5%) y Alaska (9.4%).

Texas, en cambio, no cobra impuesto estatal sobre la renta, ni a empresas ni a personas físicas. Esa diferencia, multiplicada por los ingresos de una corporación global, se convierte en decenas de millones de dólares al año.

“Con Nueva Jersey manteniendo la tasa de impuesto corporativo más alta de la nación, y su reputación de estado hostil a los negocios por regulaciones y otros costos, hemos visto a nuestras empresas Fortune 500 pasar de 22 en 2018 a 15 en 2025”, sostuvo Michele Siekerka, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Negocios e Industria de Nueva Jersey (NJBIA).

Los motivos de Samsung para mudarse intempestivamente

En el comunicado oficial distribuido a inicios de esta semana, la compañía evitó argumentar el tema fiscal:

“Samsung Electronics America está experimentando una transformación empresarial diseñada para posicionar mejor a nuestra organización para el crecimiento a largo plazo. Como parte de este esfuerzo, estamos trasladando nuestra sede de Estados Unidos de Nueva Jersey a nuestro campus existente en Plano, Texas, aprovechando nuestra presencia de 30 años en ese estado“, indicó un vocero de la empresa.

El dato preocupante para los trabajadores es que esta transición quedará completada antes de que concluya 2026.

Lo que no dijo Samsung, pero es otro motivo de peso para dejar Jersey, de acuerdo con la NJBIA y legisladores republicanos del estado, es el anuncio reciente de la gobernadora demócrata Mikie Sherrill presentó un presupuesto estatal que elimina la posibilidad de que las empresas deduzcan pérdidas acumuladas durante la pandemia. Dicha medida afecta especialmente a grandes corporaciones con operaciones en el estado.

¿Por qué Samsung eligió Texas y por qué ahora?

Samsung no llega a Texas desde cero. La compañía ya opera una planta en Plano, que cuenta con más de 400,000 pies cuadrados de oficinas y más de 1,000 empleados locales. Además, tiene en Austin una planta de fabricación de semiconductores activa desde 1996.

Su nueva planta en Taylor, Texas, una inversión que creció hasta los $37,000 millones e incluye un contrato de $16,500 millones con Tesla para fabricar chips de Inteligencia Artificial de próxima generación que alimentarán sus vehículos autónomos y robots, está prevista para abrir antes de que termine 2026.

Concentrar la sede corporativa en Plano, a poca distancia de Austin y Taylor, confirma una reorganización estratégica para unificar todas las operaciones estadounidenses de la compañía.

Lo que la mudanza significa para la comunidad hispana en Nueva Jersey

La región de Bergen County, donde se ubica Englewood Cliffs, alberga una de las comunidades coreanas y latinas más grandes del noreste del país. Muchos de los trabajadores de Samsung son inmigrantes o hijos de inmigrantes con redes familiares, vínculos escolares y propiedades en esa área.

Mudarse a Plano implica dejar atrás una red de apoyo construida durante años y alejarse de su fuente de ingreso.

Para quienes no quieran reubicarse, la transición podría generar meses de desempleo en un mercado laboral que, según datos del Departamento de Trabajo, sigue ajustado para perfiles técnicos y administrativos de nivel medio-alto.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la salida de Samsung de Nueva Jersey

¿Cuándo se concreta el traslado de Samsung a Texas?

La empresa confirmó que la mudanza se completará antes de que finalice 2026. Los empleados de Nueva Jersey deben responder sobre su disposición a reubicarse antes del 12 de junio.

¿Qué opciones tienen los empleados de Samsung en Nueva Jersey?

Recibir una oferta de reubicación a Plano, Texas, o bien enfrentar una separación de la empresa. Samsung enviará detalles individualizados de cada caso el 30 de junio.

¿Por qué Samsung se va de Nueva Jersey?

La empresa argumentó eficiencia operativa y consolidación estratégica. Sin embargo, la tasa corporativa estatal de 11.5%, la más alta del país, es otro factor determinante.

¿Texas ofrece incentivos fiscales a Samsung?

La ciudad de Plano indicó que el proyecto aún está en fases iniciales y no reveló si habrá incentivos económicos. Texas no cobra impuesto estatal sobre la renta corporativa, lo que ya representa una ventaja significativa.

¿Es este el primer traslado reciente de Samsung en EE.UU.?

No. Apenas hace un año, Samsung se mudó de Ridgefield Park a Englewood Cliffs, ambas en Nueva Jersey. El traslado a Texas es la segunda reubicación de su sede en menos de 12 meses.

Conclusión

La salida de Samsung no es un hecho aislado. ExxonMobil también formalizó a finales de mayo recientemente su reubicación legal en Texas tras 144 años de operar en Nueva Jersey. Si el estado no ajusta su política fiscal y regulatoria, el patrón podría repetirse con otras empresas que aún evalúan su permanencia en la región, perdiendo miles de millones en salida de capitales.

A nivel micro, para los trabajadores hispanos de Bergen County, muchos de los cuales construyeron su estabilidad económica alrededor del empleo tecnológico en esa zona, la pregunta que viene es si hay alguna empresa interesada en ocupar ese espacio, con opciones mucho más atractivas en otros estados.

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