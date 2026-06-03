EE.UU. tiene 7.6 millones de vacantes: los sectores que siguen contratando en 2026

Encontrar trabajo en Estados Unidos podría ser más fácil hoy que hace apenas unos meses. Las vacantes laborales aumentaron a 7.6 millones en abril, su nivel más alto en casi dos años, de acuerdo con el reporte mensual de vacantes y rotación laboral (JOLTS) de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), un salto de 731,000 vacantes respecto a marzo, cuando se generaron 6.9 millones.

Este repunte está liderado por sectores como salud, hotelería, restaurantes y servicios. Para millones de personas que buscan empleo, el nuevo reporte sugiere que las oportunidades siguen creciendo pese a la incertidumbre económica, ya que por primera vez desde junio del año pasado, hay más empleos disponibles que personas desempleadas buscando trabajo.

Los sectores que abrieron más plazas en abril 2026

Más del 90% del aumento total en las ofertas de empleo de abril provino de un solo sector: servicios profesionales y empresariales, que registró 668,000 nuevas vacantes. Eso incluye consultorías, firmas de contabilidad, servicios tecnológicos, recursos humanos y marketing.

Los otros sectores con mayor dinamismo fueron:

Salud y servicios sociales : 37,000 empleos nuevos, con fuerte demanda en cuidado residencial y servicios de salud a domicilio

: 37,000 empleos nuevos, con fuerte demanda en cuidado residencial y servicios de salud a domicilio Transporte y almacenamiento : 30,000 nuevos puestos, impulsados por mensajería, logística y paquetería

: 30,000 nuevos puestos, impulsados por mensajería, logística y paquetería Construcción : crecimiento sostenido vinculado directamente a la construcción de centros de datos de inteligencia artificial en varios estados

: crecimiento sostenido vinculado directamente a la construcción de centros de datos de inteligencia artificial en varios estados Comercio minorista: 22,000 empleos nuevos

La demanda laboral más fuerte está en trabajos de servicio, cuidado, logística y tecnología, sectores donde la participación de trabajadores hispanos es históricamente alta.

El detalle que frena el optimismo: empresas contratan menos de lo que ofrecen

Este es el detalle que explica por qué la percepción de empleo sigue siendo complicada para miles de personas que aún no logran colocarse.

Aunque las vacantes subieron de forma histórica, las contrataciones reales cayeron. Las empresas contrataron 5.12 millones de trabajadores en abril, una baja de 419,000 respecto a marzo, lo que redujo la tasa de contratación a 3.2%.

Esta contradicción indica que las empresas están publicando más empleos, pero tardan en llenarlos por factores como procesos de selección más largos, requisitos más exigentes o salarios que aún no convencen a los candidatos.

“El informe pinta un mercado laboral caracterizado por bajas contrataciones y bajos despidos, una tendencia que ha persistido desde principios de 2025”, señaló Nick Bunker, director de investigación económica de Indeed, a la CNBC sobre los datos del BLS publicados este martes 2 de junio.

Lo que los salarios dicen sobre el mercado laboral actual

El ingreso promedio por hora llegó a $37.41 dólares en abril de 2026, un aumento de 3.6% respecto al año anterior. Para una jornada estándar de 34.3 horas semanales, eso equivale a unos $1,283 dólares a la semana antes de impuestos.

Sin embargo, ajustado por inflación, el salario real cayó 0.3% respecto al año anterior, según el propio BLS, lo que significa que el aumento nominal no alcanza para compensar el alza del costo de vida.

Si bien los salarios han crecido, no alcanzan para compensar el costo de vida de grandes urbes como Nueva York, Los Ángeles o Chicago, donde una familia de cuatro necesita más de $7,000 al mes para cubrir gastos básicos. En enero era de 3.7%, en febrero de 3.8% y en marzo bajó a 3.5%.

¿Por qué el desempleo hispano es mayor que el promedio nacional?

A nivel nacional, la tasa general de desempleo se mantiene en 4.3%, pero el desempleo hispano escaló hasta 5.0%.

Un elemento que explica este fenómeno es la concentración de trabajadores hispanos en empleos del sector público: el gobierno federal ha eliminado cerca de 271,000 puestos desde octubre de 2024, una caída del 9%, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial.

Otro factor es que cerca de 4.7 millones de personas trabajan actualmente a tiempo parcial por razones económicas, no por elección, según el reporte del BLS de abril de 2026. Muchos de ellos son trabajadores de bajos ingresos que no logran conseguir puestos de jornadas completas.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre empleos en EE.UU. en 2026

¿Cuántos empleos hay disponibles ahora en Estados Unidos?

Según el reporte JOLTS del 3 de junio de 2026, hay 7.6 millones de vacantes abiertas al cierre de abril, el nivel más alto desde mayo de 2024.

¿Qué sectores están contratando más en este momento?

Los servicios profesionales y empresariales concentran más del 90% del crecimiento en vacantes. Le siguen salud, transporte, construcción y comercio minorista.

Si hay tantos empleos disponibles, ¿por qué es difícil conseguir trabajo?

Porque las empresas están publicando más vacantes, pero contratando menos. La tasa de contratación cayó a 3.2% en abril.

¿Cuánto se paga en promedio por hora en EE.UU. en 2026?

El salario promedio por hora fue de $37.41 en abril de 2026, con un crecimiento del 3.6% respecto al año anterior.

¿Por qué el desempleo hispano es más alto que el promedio?

El desempleo hispano está en 5.0%, frente al 4.3% nacional. Los recortes en el gobierno federal y la mayor concentración de trabajadores latinos en empleos de tiempo parcial son factores clave.

Conclusión

Un mercado con 7.6 millones de vacantes debería traducirse en oportunidades reales. Y las hay. Pero la caída simultánea en las contrataciones indica que el proceso de búsqueda de empleo es hoy más largo y más competido que hace un año. Para la comunidad hispana, el reto se encuentra en encontrar el lugar correcto para aplicar y contar con las herramientas correctas.

Si los recortes en el empleo federal continúan y la tasa de contratación privada no se recupera en los próximos meses, el número de vacantes podría seguir subiendo sin que eso se traduzca en más trabajadores empleados. Una paradoja que ya está ocurriendo.

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