El mercado laboral sorprende en EE.UU.: se crean 172,000 empleos pese a la guerra con Irán y la inflación

La economía de Estados Unidos creó 172,000 empleos en mayo de 2026, más del doble de los 80,000 puestos que esperaban los analistas para este periodo, confirmando la fortaleza del mercado laboral pese a la incertidumbre que genera la guerra entre Israel e Irán y las presiones inflacionarias.

Sin embargo, para millones de trabajadores esta noticia tiene varios matices: aunque el empleo sigue creciendo, los sueldos crecieron un 3.4% en los últimos 12 meses, pero los precios subieron un 3.8% en el mismo periodo, lo que significa que el poder adquisitivo real retrocedió.

El dinero alcanza menos: por primera vez en tres años, los ingresos reales de los trabajadores promedio han entrado en terreno negativo ante los elevados precios de la gasolina, que continúan erosionando el poder adquisitivo y encareciendo gastos esenciales como el transporte.

Un número que sorprendió a los especialistas

El Departamento de Trabajo (DOL) informó este viernes 5 de junio que las nóminas no agrícolas superaron por mucho todas las previsiones. Las revisiones de abril y marzo sumaron 93,000 empleos adicionales, elevando el promedio mensual de 2026 a 114,000 puestos, frente a los apenas 181,000 empleos creados en todo 2025, unos 15,000 al mes, tras las revisiones de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el ritmo más lento desde 2003.

Es la tercera vez consecutiva que la creación de empleos supera los 100,000 en un mes y, para las personas que llevan meses buscando trabajo, esto se traduce en más opciones reales en el mercado para encontrar trabajo.

¿Dónde se crearon los empleos en mayo?

El reporte muestra que la recuperación fue amplia, pero no uniforme. Los sectores con más crecimiento en mayo, según la BLS, son:

Restaurantes y bares: +48,000 empleos (sector con alta presencia latina)

+48,000 empleos (sector con alta presencia latina) Gobierno local: +55,000 puestos

+55,000 puestos Salud y asistencia social: +35,000 empleos

+35,000 empleos Servicios financieros: −22,000 empleos (acumula una pérdida de 107,000 en 12 meses)

Para la comunidad hispana, los sectores de hotelería y los servicios representan la mayor oportunidad inmediata para encontrar un nuevo empleo, aunque también concentran los salarios más bajos y la mayor exposición al alza del costo de vida.

Lo que la guerra con Irán le cuesta a tu cartera

Desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán a finales de febrero, el precio de la gasolina subió 38% a nivel nacional. El diésel llegó a $5.62 por galón, un incremento del 49% en tres meses. La inflación saltó de 2.4% en febrero a 3.8% en abril, impulsada por el costo de los energéticos, que encareció un 17.9% en los últimos 12 meses.



“Para los consumidores, esto implica que el costo de vida sigue siendo elevado”, afirmó Won So, profesor de economía en la Universidad Loyola Marymount, al analizar los datos de inflación de abril.

La Fed no va a rescatar a nadie pronto

Los buenos datos de empleo hacen menos probable un recorte de tasas en junio. La próxima reunión de la Reserva Federal (Fed) está programada para los días 16 y 17 de junio, y los mercados ya dan por descontado que las tasas se mantendrán sin cambios.



Una investigación del Banco de la Reserva Federal de Boston publicada esta semana indica que el impacto en el precio del petróleo por la guerra con Irán ha elevado la inflación de forma significativa, pero tiene un impacto “virtualmente nulo” sobre el empleo. Sus economistas afirmaron que esto “permite a los tomadores de decisiones concentrarse más en el riesgo elevado de inflación”.



En términos prácticos, los precios de hipotecas, autos y tarjetas de crédito seguirán caros. Para una familia con deuda variable, eso equivale a cientos de dólares más al año.

Hay trabajo, pero muchos siguen atrapados entre informalidad y desempleo

Heather Long, economista en jefe de Navy Federal Credit Union, declaró que “la recesión de contrataciones ha terminado. Las empresas estadounidenses están contratando de nuevo”. Sin embargo, Diane Swonk, economista en jefe de KPMG, advirtió que: “quienes tienen trabajo se aferran a él, mientras los que no lo tienen se quedan esperando”. El resultado es una sensación de estar congelados, o en una especie de purgatorio laboral.



Esto se confirma con un dato concreto: más del 27.5% de los desempleados llevan más de seis meses sin hallar trabajo, frente al 20.4% de hace un año.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el empleo en mayo 2026

¿Cuántos empleos se crearon en mayo de 2026?

El Departamento de Trabajo reportó 172,000 empleos, más del doble de las 80,000 plazas que esperaban los analistas.



¿Cómo afecta la guerra con Irán al costo de vida?

La gasolina supera los $4.11 por galón y la inflación anual llegó al 3.8% en abril. Los salarios crecieron menos que los precios, reduciendo el poder adquisitivo real.



¿En qué sectores hay más oportunidades de empleo para hispanos?

Restaurantes, hotelería y gobierno local concentran la mayor parte del crecimiento. Las vacantes abiertas en todo el país subieron a 7.6 millones en abril, el nivel más alto en casi dos años.



¿Bajará la Fed las tasas de interés en junio?

Todo apunta a que no. Los buenos datos de empleo reducen la urgencia. Los economistas prevén tasas sin cambios en la reunión del 16 y 17 de junio.

Conclusión

El mercado laboral de mayo 2026 muestra resiliencia, pero no resuelve la contradicción de fondo: los empleos regresan mientras el dinero pierde valor. Si la inflación no cede y el conflicto con Irán se extiende, el poder adquisitivo de los trabajadores hispanos podría seguir deteriorándose, aunque las cifras apunten a nuevos récords.



La próxima prueba llegará en julio, cuando se publiquen los datos de inflación de mayo. Hasta entonces, el bolsillo manda más que cualquier estadística.



Sigue leyendo:

– El Mundial 2026 inyectará $3,300 millones en NY y NJ: quiénes pueden ganar dinero desde ahora

– El trabajo remoto, y no la IA, es el verdadero obstáculo para que miles de jóvenes consigan empleo

– Samsung se muda a Texas y deja a Nueva Jersey sin 1,000 puestos de trabajo