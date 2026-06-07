Acusan a un adolescente por el tiroteo en un tren de Long Island que dejó a un menor en estado crítico

Un menor de edad de Long Island enfrenta cargos de intento de asesinato, agresión y posesión ilegal de armas por la balacera en la que mató a un joven de 15 años en el tren A a inicios de 2026, informó la fiscalía del distrito de Queens.

Un juez de Queens ordenó el viernes el arresto sin fianza de Matthew Rodríguez, de 19 años y residente de Levittown, después de su extradición desde Virginia. La fiscalía apuntó que Rodríguez escapó del estado de Nueva York después del tiroteo y fue detenido en Newport News en mayo.

Melinda Katz, fiscal de distrito de Queens, indicó que el adolescente de 15 años que fue disparado “ahora lucha por su vida en una cama de hospital”.

“La epidemia de violencia armada juvenil debe terminar”, declaró el viernes en un comunicado. “Mi oficina utilizará todos los recursos legales disponibles para que el presunto autor de los disparos y su cómplice rindan cuentas por sus actos”.

El tiroteo tuvo lugar el 27 de abril a bordo de un tren de la línea A con dirección a Manhattan, cuando se acercaba a la calle 80 en Ozone Park. De acuerdo con la fiscalía, el hecho se produjo luego de una pelea entre Rodríguez, de 15 años, y otro joven de 16, informó Gothamist.

Después de varios minutos de forcejeo, Rodríguez sacó una pistola de una funda que el niño de 16 años llevaba en el tobillo y disparó contra el joven de 15 años, hiriéndolo en la espalda, dijo la oficina de Katz. Rodríguez y la persona de 16 años, cuya identidad no ha sido dada a conocer, escaparon del sitio.

La fiscalía declaró que el menor de 16 años ya enfrentaba cargos por supuestamente dispararle a un joven de 15 años en otro incidente ocurrido en Far Rockaway en febrero. Fue dejado en libertad tras la negativa del niño de 15 años de testificar, informó la policía.

El joven de 16 años enfrenta cargos por posesión ilegal de armas en segundo grado, relacionados con el incidente ocurrido en el tren A. Podría enfrentar hasta 15 años tras las rejas si es declarado culpable.

Rodríguez podría enfrentar hasta 25 años de prisión si es declarado culpable de los cargos, según informó la fiscalía.

La tía de la víctima, Carol Winston, dijo varios días tras la balacera que el joven estaba conectado a un respirador artificial y que su madre estaba considerando desconectarlo.

La fiscalía expresó que el adolescente todavía recibe tratamiento en el hospital y no puede caminar.

Según datos del NYPD, los tiroteos y los delitos en el transporte público han bajado en comparación con el mismo período del año pasado. La cantidad de adolescentes arrestados por tiroteos mortales en lo que va de 2026 ha superado a la de cualquier otro grupo de edad, según informó previamente Gothamist.

Sigue leyendo:

• Hallan adolescente latino muerto tras días desaparecido en playa en Queens, Nueva York; otro cuerpo por identificar

• Acusan de asesinato al menor que mató a un hombre cerca de Times Square

• Al menos 12 heridos tras tiroteo cerca de un festival callejero en Ohio