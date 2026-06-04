Mundial 2026: ¿qué cambiará en el Subway, las calles y los servicios de Nueva York durante el torneo?

Cuando desde la próxima semana millones de aficionados del fútbol de todo el mundo lleguen al área triestatal de Nueva York y Nueva Jersey para la Copa Mundial FIFA 2026, los neoyorquinos no solo verán más camisetas y banderas en las calles, también experimentarán cambios importantes en el transporte público, el tránsito vehicular, los servicios de emergencia y la actividad económica de sus vecindarios.

La Alcaldía de Nueva York y la gobernación estatal presentaron este jueves un amplio plan de preparación que incluye refuerzos en el sistema de transporte, corredores especiales para movilizar aficionados, alertas de emergencia multilingües y medidas sanitarias diseñadas para responder a grandes concentraciones de personas durante el torneo.

“Desde el saque inicial hasta el pitido final, nuestra misión es clara: mantener a los residentes y a los aficionados visitantes seguros, informados y asistidos en cada momento de este ajetreado verano”, puntualizó el alcalde Zohram Mandani.

El objetivo es garantizar que tanto residentes como visitantes puedan desplazarse de manera segura y eficiente. Para ello se insta a los neoyorquinos y a los visitantes a enviar un mensaje de texto con la palabra SUMMER26 al 692-692 para recibir alertas de emergencia y actualizaciones sobre los eventos de verano.

La municipalidad también designará cada día de partido como un “Día de Alerta de Tráfico” para desalentar la conducción innecesaria, colaborará con los comercios para limitar las entregas de camiones en el centro de Manhattan durante las horas pico y fomentará el uso del transporte público tanto para residentes como para visitantes.

“Nuestro sistema de transporte moviliza a millones de personas cada día de manera segura y confiable, y estamos listos para brillar en el escenario mundial. La Copa del Mundo será un acontecimiento único en una generación para nuestro estado. Ya sea que viaje desde Brasil o desde Bed-Stuy, contamos con un plan para llevarlo a su destino de forma segura”, indicó la gobernadora Kathy Hochul.

Servicio de trenes

Para las familias trabajadoras y los sectores de menores ingresos, la principal noticia es que las autoridades apuestan por el transporte público como la herramienta central de movilidad durante el Mundial.

Se precisó que la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) aumentará el servicio en varias líneas de metro, especialmente en los trenes 1, C, F y 7, además de mantener operaciones completas en los servicios de trenes del Metro-North y Long Island Rail Road (LIRR) durante los días de partido.

Para los aficionados que se desplacen a los partidos a través de Metro-North y el LIRR ambas compañías ferroviarias ofrecerán conexiones con servicios de autobuses cercanos, en las inmediaciones de Grand Central, así como trenes con destino al partido desde Penn Station.

Para asistir a los viajeros, la MTA desplegará embajadores de atención al cliente en los principales puntos de conexión de los autobuses, incluyendo Grand Central, Times Square-42 Street y 59 Street-Columbus Circle, con el fin de orientar a los pasajeros hacia el nivel de la calle, donde podrán enlazar con el servicio de autobuses con destino al estadio.

Suspenderán trabajos

Las autoridades también suspenderán trabajos programados en el sistema de transporte que puedan afectar la movilidad en Manhattan, una medida que busca evitar retrasos para quienes dependen diariamente del Subway para llegar a sus empleos.

Cierre de vías

Sin embargo, quienes acostumbran conducir por el centro de Manhattan deberán prepararse para importantes restricciones.

En los días de partido se habilitarán corredores exclusivos alrededor de la calle 42 y sectores de las avenidas Quinta y Sexta para autobuses oficiales, transporte público y vehículos de emergencia.

Además, la Ciudad declarará jornadas de “Alerta de Congestión” para desalentar viajes innecesarios en automóvil.

Oportunidad económica

Más allá de la logística, las autoridades sostienen que el Mundial representa una oportunidad económica para miles de pequeños comerciantes, restaurantes, bodegas, vendedores ambulantes autorizados, taxistas y negocios familiares que podrían beneficiarse del aumento del turismo internacional.

Las autoridades estatales y municipales insisten en que el éxito de este evento global no se medirá únicamente por los partidos disputados en el área triestatal, sino por la capacidad de convertir el evento en una oportunidad de desarrollo económico para todos los barrios de la ciudad.

Obviamente millones de visitantes que llegarán para el torneo de balompié necesitarán comer, comprar bebidas, snacks y productos básicos. En barrios con alta presencia hispana como Corona, Jackson Heights, Elmhurst, Washington Heights, Inwood, Sunset Park o Bushwick, muchos pequeños negocios podrían experimentar un aumento significativo de clientes.

El gobierno municipal está promoviendo activamente la zona oficial para aficionados en Flushing y reforzará el servicio del tren 7 para facilitar el acceso. Esto puede traducirse en más clientes para restaurantes, bodegas y comercios de Queens

Incluso aficionados que no asistan a los partidos buscarán lugares para ver los encuentros en televisión, generando ingresos adicionales para restaurantes y bares.

Limpieza y vigilancia

La Ciudad también reforzará la limpieza de espacios públicos, centros de transporte y zonas de eventos, mientras que la Comisión de Taxis y Limusinas incrementará la vigilancia contra conductores ilegales que intenten aprovecharse de los visitantes.

Alerta extrema

En materia de seguridad y emergencias, Nueva York activará una estructura de coordinación similar a la utilizada durante huracanes, apagones y celebraciones masivas como el Año Nuevo en Times Square.

Cientos de agencias municipales, estatales y federales trabajarán de forma conjunta para responder a incidentes relacionados con grandes multitudes, clima extremo o emergencias de salud pública.

Alertas multilingües

Uno de los anuncios más relevantes para residentes y visitantes es la creación de un sistema especial de alertas en inglés, español y francés. Las personas podrán recibir información en tiempo real sobre emergencias, condiciones climáticas, interrupciones de transporte y otros incidentes relacionados con el Mundial.

Red sanitaria reforzada

El sector salud también se prepara para una temporada particularmente intensa. Hospitales públicos, equipos de emergencia y personal médico han realizado simulacros durante el último año para enfrentar posibles aumentos en la demanda de atención médica, especialmente durante episodios de calor extremo.

Manténgase informado:

La estrategia de información pública de la Ciudad se sustenta en Notify NYC. Esta semana, El Departamento de Manejo de Emergencias (NYCEM) lanzó un servicio de mensajes de texto específico para el verano de 2026, al cual los neoyorquinos y visitantes pueden suscribirse para recibir notificaciones de emergencia en tiempo real durante los eventos importantes que tengan lugar en toda la ciudad.

Los neoyorquinos y visitantes pueden enviar un mensaje de texto con las palabras SUMMER26, SUMMER26ESP o SUMMER26FRE al número 692-692 para recibir alertas y actualizaciones en inglés, español y francés.

para recibir alertas y actualizaciones en inglés, español y francés. Las actualizaciones también están disponibles a través del canal de WhatsApp de Notify NYC en on.nyc.gov/NNYCWhatsApp.

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