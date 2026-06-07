Boda de Dua Lipa: Shakira como invitada y concierto privado de Elton John

Desde el pasado 5 de junio, Dua Lipa y Callum Turner han estado celebrando su boda en Sicilia, Italia. Las imágenes han llamado la atención de todos en internet, y en muchas de ellas se ha podido identificar a algunos de los invitados.

El primer evento de la celebración se celebró el viernes en una plaza de Sicilia, por lo que paparazzis y otros curiosos pudieron obtener imágenes de la cantante y del actor disfrutando. En ese mismo grupo de imágenes se pudo ver a Shakira conversando con la novia y también a Adele, quien lucía feliz con un vestido color azul claro.

Se dice que este evento, el cual fue más público, fue solo la bienvenida que los novios dieron a todos sus invitados. Sin embargo, el día más especial fue el sábado 6 de junio.

Elton John como fondo musical de la boda de Dua Lipa

Por ahora, medios de comunicación como “Vanity Fair” y otros han hecho reportes escritos sobrelo que ocurrió en la ceremonia del 6 de junio, la cual tuvo lugar en Villa Valguarnera, una histórica mansión de Sicilia que sirvió como escenario para uno de los momentos más importantes en la vida de la cantante y del actor.

En estos reportes, se asegura que, al mismo tiempo que Dua Lipa y Turner compartían sus votos, Elton John les acompañó interpretando “Your Song”, su popular canción de los años 70. El legendario músico británico interpretó la canción y tocó el piano.

También se dice que los invitados pudieron disfrutar de una cena que se realizó en los salones de la villa, el menú que sirvieron estuvo a cargo del chef Tony Lo Coco, quien ha sido ganador de algunas estrellas Michelin. La comida que fue parte del menú también estuvo relacionada con la gastronomía siciliana.

Por otro lado, la música estuvo a cargo de Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta y Peggy Gou.

Aunque el look de Dua Lipa en la boda civil en Londres, Inglaterra, ya llamó la atención, por ahora no se han compartido fotos de su vestido de novia en esta ceremonia.

Además de Shakira y Adele, entre los invitados a esta boda están otras estrellas de la música y del mundo artístico en general, pero aún no se ha hecho pública la lista oficial.

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