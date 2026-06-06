Ricardo Arjona vive un momento emotivo en su concierto tras cantar con una artista de la calle

Ricardo Arjona volvió a demostrar que, más allá de ser un buen cantante, es un excelente ser humano tras realizar un dueto con una joven artista que se encontró cantando en las calles de Santiago de Chile en su primera presentación en la capital de ese país.

El icónico baladista sigue recorriendo una gran cantidad con su gira “Lo que el seco no dijo” y se ha asegurado de llevarle una sorpresa a su público, cada vez que tenga la oportunidad, sin importar a dónde vaya.

Ricardo Arjona lleva a su concierto a una artista que vio en la calle

En uno de los momentos íntimos que tiene con sus seguidores, Arjona primero reflexionó un poco sobre la música en la actualidad y respecto a una situación en específico sobre cierta preferencia hacia algunos géneros musicales que considera que inconscientemente hace que a otros se les deje a un lado.

“Cada quien tiene derecho a expresarse a través de la música como le salga; lo que sí me afecta un poco es el hecho del abandono a otros géneros. Me afecta que muchos de nuestros muchachos estén creciendo con un solo género y que abandonemos gente extraordinaria, como Javi Flores, que la encontramos cantando en la calle en Santiago”, fueron parte de las emotivas palabras de Arjona, antes de invitar al escenario a esa chica que se había encontrado cantando sentada en el piso con el maletín puesto adelante para recibir un poco de dinero, junto a un compañero, y deslumbraron en el escenario.

Arjona y la chica Javi Flores interpretaron el tema “Fuiste tú“, una canción legendaria que el artista guatemalteco sacó con Gaby Moreno, pero en esta ocasión la protagonista sería Javi Flores, quien mostró una afinación perfecta y un control total de su voz con todas las subidas y bajadas de tono que sorprendieron a los presentes.

Esto significó el momento más emotivo de la noche, el momento más especial en la vida de Javi Flores y lo que puede representar una inmejorable oportunidad para ella con el objetivo de obtener alguna oferta generada desde el talento demostrado en el escenario, nada más y nada menos que con Ricardo Arjona, quien aspira a que esta chica no tenga la necesidad de seguir contando en bares y en las calles para obtener un dinero que resulta insuficiente.

Arjona dejó claro que la caballerosidad no se compra y que cada vez que se tenga la oportunidad, hay que obrar de buena manera, tal como él (Arjona) lo hizo.

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