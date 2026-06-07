Con doblete de Jhon Arias, Colombia derrota 2-0 a Jordania y afina puntería para el Mundial

La selección colombiana de fútbol cerró con broche de oro su ciclo de preparación de cara al Mundial 2026. Con un doblete del mediocampista Jhon Arias, el combinado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo venció por 2-0 a su similar de Jordania en el Snapshot Stadium de San Diego, disipando las dudas defensivas y consolidando su funcionamiento colectivo a solo días del debut oficial.

El conjunto jordano saltó al césped con una propuesta de presión alta y transiciones veloces que incomodó la salida sudamericana. Apenas al minuto cinco, el lateral Mohannad Abu Taha dio el primer gran aviso de la tarde con un potente disparo de media distancia que se estrelló en el poste custodiado por Camilo Vargas.

Sin embargo, Colombia fue asentándose en el terreno de juego gracias a la soberbia actuación de la pareja de defensores centrales integrada por Davinson Sánchez y Jhon Lucumí, quienes aportaron una solidez que el equipo había extrañado en compromisos anteriores.

El premio a la paciencia llegó en el minuto 41. Tras una jugada colectiva iniciada por Puerta, James Rodríguez frotó la lámpara y filtró un pase preciso para Jhon Arias; el volante del Palmeiras, a pesar de trastabillar en el área, logró rehacerse para sacar un remate cruzado que batió al guardameta Yazeed Abulaila y decretó el 1-0 antes del descanso.

Al minuto 55, una vistosa asociación por la banda derecha entre Jefferson Lerma, James Rodríguez y el lateral Santiago Arias culminó en un centro milimétrico al corazón del área. Allí apareció nuevamente Jhon Arias, quien ganando la posición entre los zagueros árabes, conectó un certero frentazo para firmar el 2-0 definitivo.

A partir de ese momento, Jordania retiró a sus principales figuras y perdió por completo la fluidez ofensiva. Colombia olió la sangre y estuvo cerca de ampliar la goleada mediante aproximaciones de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, Richard Ríos y Jaminton Campaz, controlando el juego a placer hasta el pitazo final.

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