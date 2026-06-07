Fallece leyenda de los Chicago Bulls y narrador icónico Stacey King a los 59 años

Los Chicago Bulls anunciaron el fallecimiento este domingo de Stacey King a los 59 años de edad. King, quien tocó la gloria sobre la duela junto a Michael Jordan a principios de los noventa, se había consolidado en las últimas décadas como el narrador insignia y favorito de la afición en las transmisiones oficiales del equipo.

Antes de descubrir su vocación por la narración, Stacey King dejó una huella imborrable como un sólido jugador de rotación en la época dorada de la franquicia.

Seleccionado en la prestigiosa sexta posición global del Draft de 1989 tras brillar en la Universidad de Oklahoma, el pívot causó un impacto inmediato al disputar los 82 partidos de su temporada de novato saliendo desde el banquillo.

King formó parte fundamental del engranaje de los Bulls dirigidos por Phil Jackson, logrando el histórico primer “Three-Peat” (tres campeonatos consecutivos) entre 1991 y 1993.

A lo largo de sus ocho temporadas en la NBA, que incluyeron etapas posteriores en los Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Boston Celtics y Dallas Mavericks, el interior promedió 6.4 puntos y 3.3 rebotes por encuentro.

Al colgar los tenis, también tuvo un breve paso por los banquillos al dirigir a los Rockford Lightning en la CBA durante la campaña 2001-2002. A pesar de sus éxitos en las canchas, fue su carisma detrás del micrófono lo que terminó de inmortalizarlo en los hogares de Illinois.

Con un estilo enérgico, humorístico y repleto de frases icónicas que se grabaron en la cultura popular de la NBA, King transformó las narraciones televisivas de los Bulls en un espectáculo imperdible.

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