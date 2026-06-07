Festival de la Calle 116 se celebrará el 13 de junio en Nueva York

Los latinos en Nueva York se preparan para una nueva edición del Festival de la Calle 116, también conocido como el 116th Street Festival. Su edición número 41 se realizará el próximo 13 de junio en su escenario de siempre: Spanish Harlem.

Cada año, este festival se ha encargado de reunir durante horas música, arte comunitario y gastronomía. Su principal objetivo es resaltar y celebrar la cultura hispana en la ciudad.

La edición del próximo 13 de junio comenzará a las 10:00 am y terminará a las 5.00 pm. Durante todo este tiempo, el festival dispondrá de tres escenarios en los que se podrá disfrutar de música en vivo. Los músicos invitados destacan en los géneros tropicales y urbanos como salsa, reggaetón y bachata.

Los escenarios y el resto de actividades del festival se harán entre varias calles de Manhattan. Abarca Abarca la Tercera Avenida desde la calle 106 hasta la calle 122, e incluye también la calle 116 desde la Segunda Avenida hasta la Avenida Lexington.

Del lado musical del festival, los músicos invitados también contarán con el apoyo de Amazon Music, quienes patrocinan uno de los escenario, y de iHeartRadio, quienes se encargarán de llevar a locutores famosos de la ciudad y al DJ Prostyle.

Entre los músicos que se han anunciado por ahora están: Brenda K. Starr, Kat DeLuna, Sean Paul (“Dutty Paul”), Tito Puente Jr. y Ryan Witherspoon.

Los asistentes también podrán disfrutar de gastronomía hispana, especialmente de Puerto Rico y el Caribe. La oferta será presentada por puestos de comida del barrio, impulsando su economía.

En la misma página web del evento, aseguran que: “Este famoso festival sigue impulsando la economía del barrio y ofreciendo un ambiente comunitario para la comunidad hispana y para cualquiera que desee conocer más sobre esta cultura vibrante, con su exquisita música, gastronomía y mucho más”.

También hay que recordar que este evento también es antesala del Desfile del Día de Puerto Rico en Nueva York,, el cual está programado para el 14 de junio.

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