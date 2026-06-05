Madonna dio un concierto gratuito sorpresivamente en Times Square

Las pantallas gigantes de Times Square ya atraen miles de miradas cada día, pero este jueves todas apuntaron al mismo lugar. Madonna apareció sin previo aviso en el corazón de Manhattan y convirtió una tarde cualquiera en el primer escaparate de “Confessions II”, el álbum con el que retomará una de las etapas más celebradas de su carrera.

Cientos de personas se congregaron rápidamente en la emblemática plaza de Nueva York para presenciar una presentación gratuita en la que la cantante alternó material inédito con algunos de los éxitos que marcaron su trayectoria.

La actuación sirvió además como carta de presentación de “Confessions II”, el próximo trabajo discográfico de la cantante y uno de los lanzamientos más esperados de este año.

Las primeras canciones de “Confessions II”

La artista eligió “I Feel So Free” para abrir el espectáculo y ofrecer un primer vistazo sonoro a su nuevo proyecto. Más adelante interpretó “Bring Your Love”, una colaboración junto a Sabrina Carpenter que ambas ya habían dado a conocer durante el Festival de Coachella.

El nuevo álbum representa un capítulo especial dentro de la carrera de Madonna. Se trata de una continuación directa de “Confessions on a Dance Floor”, el exitoso disco publicado en 2005 que dejó éxitos imborrables y se convirtió en uno de los trabajos más celebrados de su trayectoria.

Precisamente por esa conexión, la cantante también aprovechó la noche para mirar hacia atrás. Los asistentes pudieron escuchar canciones como “Get Together” y “Hung Up”, dos de los sencillos más populares de aquella etapa y que provocaron una inmediata reacción entre el público congregado en la plaza.

El regreso de una sociedad creativa clave

“Confessions II” también marca el reencuentro profesional entre Madonna y Stuart Price, productor que tuvo un papel fundamental en el desarrollo de “Confessions on a Dance Floor”. La colaboración entre ambos es uno de los elementos que más expectativa ha generado entre los seguidores de la cantante.

Con esta aparición, la artista se suma además a la lista de figuras que han realizado conciertos sorpresa en Times Square durante los últimos años. Entre los nombres que apostaron por este formato figuran Charli XCX, Shakira, Dua Lipa y Paul McCartney.

El lanzamiento oficial de “Confessions II” está programado para el 3 de julio. Antes de esa fecha, Madonna participará este viernes en el Tribeca Festival, donde presentará un cortometraje de aproximadamente diez minutos inspirado en las seis primeras canciones del disco. La actividad incluirá además una conversación con el conductor y comediante Jimmy Fallon.

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