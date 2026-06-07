Florentino Pérez ganó las elecciones del Real Madrid y revalida su título de presidente

La Junta Electoral del Real Madrid hizo oficiales los resultados de los comicios presidenciales celebrados este domingo, dando como ganador a Florentino Pérez, quien revalidó su mandato al frente de la entidad blanca tras imponerse con una contundente victoria, sumando el 65% de los apoyos de los socios frente al 35% que obtuvo su rival, el empresario Enrique Riquelme.

El desglose final emitido por el organismo electoral de la institución merengue confirmó una amplia brecha entre ambas propuestas:

Florentino Pérez: Consiguió un total de 21.721 votos.

Consiguió un total de 21.721 votos. Enrique Riquelme: Cosechó el respaldo de 11.814 socios.

Los datos definitivos se dieron a conocer de manera oficial pasadas las 2:00 de la madrugada en España, reflejando un retraso de más de cuatro horas tras el cierre de las mesas de votación. No obstante, la demora no alteró el guion de la jornada, ya que tanto el canal oficial de Real Madrid TV como los equipos de trabajo de ambas candidaturas daban por sentado el triunfo de Pérez desde tempranas horas de la noche.

El motivo del retraso en el recuento final obedeció a una estricta revisión técnica que concluyó con la anulación de 1,000 votos emitidos por correo, los cuales iban dirigidos originalmente en favor de la candidatura de Florentino Pérez.

Lejos de dejar pasar el asunto institucional, el presidente reelecto aprovechó sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación tras confirmarse su victoria para fijar una postura firme. Pérez adelantó de manera categórica que su equipo legal impugnará formalmente la decisión de la Junta Electoral, con el objetivo de que esas mil papeletas sean restituidas y validadas para redondear el balance final de las estadísticas electorales.

Con las urnas cerradas y el respaldo mayoritario de los socios asegurado, Florentino Pérez comienza un nuevo periodo presidencial en el que deberá materializar de inmediato las promesas que agitaron el cierre de su campaña.

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