Jugador estrella de Irak fue interrogado por siete horas en el aeropuerto de Chicago a cinco días del Mundial 2026

El clima antimigrante que vive Estados Unidos debido a las políticas de la administración de Donald Trump ya comienza a verse reflejado en el fútbol a cinco días del Mundial 2026. Un jugador de la selección de Irak fue retenido e interrogado por siete horas en el aeropuerto de Chicago.

De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, el pasado sábado la selección de Irak aterrizó en el aeropuerto O’Hare de Chicago. Al pasar por migración, el delantero Aymen Hussein, autor del gol que selló la clasificación al Mundial 2026 en el repechaje ante Bolivia, fue retenido e interrogado durante siete horas.

El atacante fue sometido a la revisión de su teléfono celular como parte de un procedimiento de verificación de identidad. Las autoridades habrían confundido su nombre con el de una persona buscada por la justicia estadounidense.

Sin embargo, Aymen Hussein no fue el único miembro de la delegación de Irak en tener problemas con migración en el aeropuerto de Chicago. Las autoridades también retuvieron al fotógrafo Talal Salah, quien finalmente no pudo ingresar al país.

“El fotógrafo de la selección nacional, Talal Salah, estuvo retenido durante más de 10 horas, fue sometido a controles telefónicos similares y, finalmente, se le negó la entrada a Estados Unidos“, afirmó un funcionario consultado por Reuters.

Tras el incidente en el aeropuerto de Chicago, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no ofreció una respuesta inmediata. La Federación de Fútbol de Irak tampoco se pronunció en sus redes sociales.

El episodio con el delantero iraquí ocurre en un momento en que Estados Unidos vive un endurecimiento de sus políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump, un clima que ya ha generado fricciones.

Otra de las polémicas rodea a la selección de Irán, cuya presencia en el torneo ha sido objeto de debate político y mediático en el país en los últimos meses.

La selección de Irak disputará el Mundial 2026 en el Grupo I junto a Noruega, Francia y Senegal. El conjunto árabe debutará el 14 de junio ante Francia en el NRG Stadium de Houston.

Luego enfrentará a Senegal el 20 de junio en Kansas City y cerrará la fase de grupos el 26 de junio frente a Noruega en Filadelfia.



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