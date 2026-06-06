Argentina le ganó sin despeinarse a Honduras en Texas sin la presencia de Messi

La selección de Argentina le ganó 2 a 0 a Honduras en el Kyle Field de Texas y completó una noche redonda en su primer amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni impuso las condiciones del juego desde el pitido inicial a través de una circulación fluida del balón y una asfixiante presión alta, ante un combinado centroamericano que plantó cara con un esquema combativo pero careció de profundidad.

Argentina completará su ciclo de preparación el próximo martes 9 de junio cuando se enfrente a Islandia en el estadio Jordan-Hare de Alabama (Estados Unidos), en el que significará su último examen antes de iniciar la defensa de su título en la cita mundialista.

Gol de Lautaro Martínez en el primer tiempo

Argentina se puso en ventaja ante Honduras en el Kyle Field de Texas, tras un penal convertido por Lautaro Martínez.

A los 35 minutos, Giovani Lo Celso probó desde afuera del área y su remate pegó en el travesaño, evitando un golazo. Pero en el rebote, Nicolás Tagliafico tomó el rebote dentro del área y fue derribado por Cristopher Melendez. Yoshito Nakagawa no dudó y marcó el penal, confirmado tras revisión del VAR.

Ante la ausencia en campo de Lionel Messi, el encargado del remate fue el Toro Martínez, quién remató con potencia, abajo contra un poste y abrió el marcador en Texas.

Lautaro Martínez convierte el gol desde los 11 pasos.????? pic.twitter.com/zwmqXawCdd — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 7, 2026

El delantero del Inter de Milán llegó a los 37 goles con la camiseta albiceleste y espera ser importante en el Mundial.

Giuliano Simeone selló el golazo

Argentina estiró diferencia en el complemento ante Honduras, en el amistoso preparatorio para el Mundial, tras una gran jugada colectiva convertida por Giuliano Simeone.

A los 52 minutos de partido, el equipo de Lionel Scaloni se conectó por el costado derecho y con pases de primera entre Rodrigo De Paul, Thiago Almada, un pase filtrado de Giovani Lo Celso para Lautaro Martínez, quién de taco, habilitó a Simeone para que defina ante el arquero con solvencia.

Giuliano Simeone aumenta la ventaja para la Albiceleste.????? pic.twitter.com/CE77irAaSv — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 7, 2026

Golazo argentino que extendió su ventaja y le puso diferencias más realistas al dominio que venía mostrando en el arranque de la segunda mitad.

Segundo tanto en 12 partidos en el seleccionado para el extremo del Atlético de Madrid.

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