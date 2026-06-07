Madonna critica a las personas que graban sus conciertos: “Dejen sus teléfonos y conéctense”

La famosa cantante Madonna criticó la tendencia actual de grabar los conciertos con los celulares en lugar de disfrutar la experiencia.

La “Reina del Pop” estrenó “Confessions II – La película” en el emblemático Beacon Theatre del Upper West Side de Manhattan. Tras la proyección de la película hubo una sesión de preguntas y respuestas con la mismísima reina del pop, junto a los directores David Toro y Solomon Chase.

Anderson Cooper, moderador del evento, explicó que los celulares de los asistentes se guardaron en fundas hasta que terminara la proyección de la cinta. Madonna, quien participó en la sesión de preguntas, explicó que actualmente existe una “necesidad persistente” de documentarlo todo, y que eso ha cambiado nuestra forma de vida.

En ese sentido, la artista explicó que esta tendencia no combina con su manera de ver la vida. “Vine a este mundo para ser una hacedora, no una observadora”, sentenció.

Madonna puso como ejemplo su reciente aparición sorpresa en el show de Sabrina Carpenter en el Festival de Coachella, donde interpretaron himnos del pop como “Vogue” y “Like a Prayer”. Sin embargo, la artista confesó que le resultó desconcertante ver cómo las personas estaban más preocupadas por grabar el momento que por vivir la experiencia del concierto.

Por eso, cuando le preguntaron si tenía algunas palabras de despedida, la artista respondió claramente: “Dejen sus malditos teléfonos y conéctense”.

La película “Confessions II – The Film” se estrena oficialmente el 8 de junio en YouTube. Esta cinta precede el lanzamiento del nuevo álbum de estudio de la icónica cantante llamado “Confessions II”, el cual se lanzará el 3 de julio a través de Warner Records. Confessions II es el primer álbum de estudio de Madonna desde Madame X, lanzado en 2019.

Madonna adelantó que tiene varios proyectos en puerta. Sin embargo, su próxima aparición pública confirmada será el espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA, que tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Madonna actuará junto con Shakira y BTS en este primer show de medio tiempo en una final del Mundial de Fútbol en la historia.

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