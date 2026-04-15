Madonna anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum “Confessions on a Dance Floor: Part II”

La cantante Madonna anunció el lanzamiento de su nuevo álbum “Confessions on a Dance Floor: Part II”, la continuación de su aclamado disco de música dance de 2005.

Este nuevo álbum se estrenará el próximo 3 de abril bajo el sello de Warner Records. Madonna reveló también la portada de su nuevo álbum, en el que aparece sentada sobre unos altavoces violetas, con lencería a juego y una tela de seda que cubre su rostro.

Para este nuevo álbum, la “Reina del Pop” volvió a trabajar con DJ Stuart Price, productor del original “Confessions on a Dance Floor”. Este nuevo álbum tiene el objetivo de celebrar el baile, la música y la conexión espiritual de la mente y el cuerpo.

“Debemos bailar, celebrar y orar con nuestros cuerpos. Son prácticas que hemos llevado a cabo durante miles de años; son, en realidad, prácticas espirituales. Al fin y al cabo, la pista de baile es un espacio ritualístico. Es un lugar donde conectas con tus heridas, con tu fragilidad. Ir de fiesta es un arte. Se trata de superar tus límites y conectar con una comunidad de personas afines. El sonido, la luz y la vibración/ Remodelan nuestras percepciones/ Nos sumergen en un estado de trance. La repetición del bajo, no solo la oímos, sino que la sentimos. Altera nuestra conciencia y disuelve el ego y el tiempo”, dijo la artista en un comunicado de prensa.

Este 15 de abril se lanzó un adelanto del álbum en el que Madonna habla sobre una base rítmica bailable. “Gracias por venir. A veces me gusta esconderme en las sombras, crear una nueva personalidad, una identidad diferente. Puedo ser quien quiera ser. Sinceramente, desearía poder ser como los demás y que no me importara nada. Pero aquí, en la pista de baile, me siento tan libre”, dijo la artista.

Este nuevo álbum llega luego de que Madonna regresó a Warner Music, 20 años después de que se separó de este sello discográfico.

“Confessions on a Dance Floor: Part II” es la continuación del exitoso trabajo discográfico de Madonna en 2005. “Confessions on a Dancefloor” fue el décimo álbum de Madonna, con el cual ganó un premio Grammy al Mejor Álbum Electrónico/Dance. Además, lideró las listas de reproducciones de ese año.

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