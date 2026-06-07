Matt Damon se sincera sobre “la naturaleza despiadada” de Hollywood

El actor Matt Damon habló sobre cómo la “naturaleza despiadada de Hollywood” ha impactado en su rol como padre.

Damon, quien protagoniza “The Odyssey”, la próxima adaptación de Christopher Nolan, ofreció una entrevista para la revista GQ en la que habló sobre la constante incertidumbre en la industria del entretenimiento y cómo ha impactado en la manera en la que ha criado a sus hijas.

“Ya no existe esa necesidad de demostrar algo tan común entre los jóvenes, sino más bien la de aceptar el trabajo, hacerlo a tu manera y con la mayor precisión y calidad posible. Pienso mucho en ello, sobre todo ahora que mis hijos son mayores: en estar presente en el momento”, dijo Damon.

Damon habló sobre la incertidumbre que constantemente rodea su profesión, calificando la industria de “incierta” y “despiadada”. “También tiene que ver con esta profesión, donde uno siempre intenta descifrar qué le depara el futuro, porque es un negocio muy incierto y bastante despiadado. Creo que ese tipo de cosas han contribuido a alejarme de donde estoy, más de lo que me gustaría”, dijo.

Damon es padre de Isabella, de 19 años, Gia, de 17, y Stella, de 15, además de Alexia, de 26, fruto del primer matrimonio de su esposa Luciana.

Tras varios papeles pequeños, Matt Damon saltó a la fama en 1997 con su papel de Will Hunting en “Good Will Hunting” junto a Ben Affleck, quien actualmente es su mejor amigo y juntos fundaron una productora.

En aquella época trabajó sin descanso durante cinco años, pero reconoce que sintió que en algún momento dejaría de recibir ofertas. “Quiero decir, creo que trabajé cinco años seguidos, literalmente con solo dos bolsas de lona. Viajaba por todas partes, iba de un plató a otro. Y me encantaba. Era genial. Me encantaba lo que hacía. No quería parar. Existe esa inseguridad entre los actores de que el teléfono va a dejar de sonar”.

Matt Damon interpreta a Odiseo en la esperada adaptación del poema épico atribuido a Homero. La cinta se estrenará en cines el 17 de julio y es la primera película grabada con cámaras IMAX.

En la conversación con GQ, Damon confesó que mientras grababa la película tuvo una sensación de confianza. “Por la dirección que está tomando la industria del cine, fue una película muy extraña para mí personalmente, en el sentido de que tuve una sensación casi nostálgica durante todo el proceso de filmación, porque me recordó a cómo eran las películas cuando empecé a trabajar. Y sé que eso está desapareciendo. Sabía que esta era la última oportunidad que tendría de hacer algo así”.

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