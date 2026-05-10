Policías demandan a las productoras de Ben Affleck y Matt Damon por la película “The Rip”

Dos detectives de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade demandan a las productoras Artists Equity y Falco Pictures, fundadas por Matt Damon y Ben Affleck, por la historia detrás de la película “The Rip” de Netflix.

Jonathan Santana y Jason Smith alegan que la historia de “The Rip”, la cual está basada en hechos reales, dañó su reputación al retratarlos presuntamente como policías corruptos. De acuerdo con The Wrap, la demanda señala que la película toma detalles específicos de incautación de casi $22 millones de dólares en Miami Lakes durante una operación antidrogas en 2016, una operación considerada el mayor decomiso de efectivo en la historia del condado.

De acuerdo con la demanda, la película utiliza detalles específicos del operativo liderado por Santana y supervisado por Smith, los escondites en la pared del dinero. Los demandantes alegan que estos detalles se usaron para desarrollar una narrativa de corrupción que no existió en la investigación real.

La denuncia, obtenida por Entertainment Weekly, señala que los personajes de la película muestran comportamientos corruptos al violar procedimientos, considerar la apropiación del dinero incautado, ocultar pruebas, vincularse con organizaciones criminales e incluso el asesinato de un miembro de la DEA.

Luego de que la película de Netflix salió a la luz, los demandantes señalaron que sus amigos y familiares comenzaron a preguntar sobre la veracidad de la historia de la cinta y si tuvieron alguna implicación en los hechos señalados. Además, comenzaron a cuestionar si las mejoras en la calidad de vida de los policías involucrados en el operativo se debió a hechos de corrupción.

Los demandantes solicitan una retractación pública y corrección, así como una aclaratoria de que la historia de la película es ficticia y no corresponde a hechos reales. Además, solicita una compensación económica, sanciones punitivas y el pago de honorarios legales.

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