Matt Damon revela la fórmula de Netflix para mantener la atención de la audiencia

Matt Damon y Ben Affleck asistieron al programa “ Joe Rogan Experience ” para promocionar su nueva película de Netflix “ The Rip ”. Durante la charla, Damon reveló cuál es la estrategia que impulsa Netflix en sus películas para mantener la atención de los espectadores.

Según explicó, las personas prestan un nivel de atención mucho menor a las películas cuando las ven en casa a diferencia de cuando las ven en el cine. En ese sentido Matt Damon explicó la estrategia que ha impulsado Netflix para mantener la atención de las personas.

El actor dijo que Netflix quiere que las escenas de acción predominen en la duración y además evalúa la posibilidad de repetir la trama tres o cuatro veces en los diálogos para tener en cuenta que la gente está usando sus teléfonos.

“Aprendimos que la forma estándar de hacer una película de acción era tener tres escenas. Una en el primer acto, otra en el segundo y otra en el tercero”, explicó Damon. “Se gasta la mayor parte del dinero en esa escena del tercer acto. Ese es el final. Y ahora dicen: ‘¿Podemos hacer una gran escena en los primeros cinco minutos? Queremos que la gente se quede. Y no estaría mal si se repitiera la trama tres o cuatro veces en el diálogo, porque la gente está con el móvil mientras la ve’”.

Ben Affleck no estuvo de acuerdo con ese argumento y puso de ejemplo la serie ‘Adolescencia’ de Netflix, la cual ha tenido un enorme éxito de audiencia y no sigue esa fórmula.

“Pero luego ves ‘Adolescencia’, y no hizo nada de eso. Y es genial. Y también es oscura. Es trágica e intensa. Trata sobre un tipo que descubre que su hijo está acusado de asesinato. Hay planos generales de la nuca. Se suben al coche, nadie dice nada”, dijo Affleck.

Affleck sostuvo que no es necesario seguir la fórmula de Netflix para tener éxito, como es el caso de ‘Adolescencia’.

Ben Affleck y Matt Damon están promocionando su nueva película de Netflix ‘The Rip’ en la que actúan juntos. La cinta se estrenó el pasado 15 de enero en la plataforma.

