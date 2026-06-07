Shakira se presentará por primera vez junto a Ed Sheeran en Nueva York

Shakira no para de trabajar y este sábado reveló a través de sus historias de Instagram que compartirá escenario con Ed Sheeran por primera vez en su show en Nueva York correspondiente al tour de “Las mujeres ya no lloran”.

Aunque debería estar 100% enfocada en las presentaciones que tendrá en el Mundial de Fútbol, la colombiana ha demostrado que no deja a un lado sus proyectos personales y está preparando una presentación sin precedentes en la ciudad, con este anuncio que sorprendió a todos sus seguidores.

Shakira confirma a Ed Sheeran para su show en Nueva York

“¡Oh my God! Ed Sheeran acaba de confirmarme que estará en el performance conmigo (Nueva York). Creo que no pudo recibir una mejor noticia. ¡Nos vemos, New York!”, compartió la artista colombiana. “Esta gira va a ser muy especial“.

Shakira tendrá tres presentaciones en Nueva York correspondientes a su gira; las dos primeras serán el 20 y 21 de julio en Brooklyn, mientras que la última la realizará el 23 de julio en Belmont Park.

Estas son todas las fechas de la gira de Shakira en Estados Unidos

13 de junio: Inglewood, California

14 de junio: Inglewood, California

17 de junio: Palm Desert, California

19 de junio: San José, California

20 de junio: San José, California

23 de junio: Dallas, Texas

26 de junio: Atlanta

28 de junio: Atlanta

1 de julio: Miami, Florida

2 de julio: Miami, Florida

6 de julio: Baltimore

10 de julio: Boston, Massachusetts

11 de julio; Boston, Massachusetts

14 de julio: Newark, Nueva Jersey

20 de julio: Brooklyn, Nueva York

21 de julio, Brooklyn, Nueva York

23 de julio: Belmont Park, Nueva York

25 de julio: Atlantic City, Nueva Jersey.

Shakira ha tenido una agenda colapsada en los últimos meses

La cantante colombiana no ha parado de complacer a sus fans en los últimos meses. Primero con lo que fue parte de su gira en Latinoamérica, presentándose en México y realizando un megaconcierto en Brasil el pasado 2 de mayo, donde logró reunir a más de dos millones de personas en Copacabana, Río de Janeiro.

Luego, tuvo la grabación de “Dai Dai“, el tema oficial de la venidera Copa del Mundo; posteriormente, tuvo las filmaciones del videoclip. Por si fuera poco, también será la cara de la ceremonia de apertura del máximo evento de selecciones que será este 11 de junio e igualmente participará en un inédito show de medio tiempo que realizará en la final del evento, con la participación también de Madonna y BTS.

Eso quiere decir que en los próximos días, Shakira debe ir a Ciudad de México para el inicio del Mundial; un par de días después debe comenzar su gira por Estados Unidos; luego se presentará en la final del torneo el 19 de julio, para concluir con el resto de fechas de su gira, que finaliza el 25 de julio en la región.

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