Shakira desmiente montaje que la vincula a campaña electoral en Colombia y niega apoyo a candidatos

La cantante Shakira rechazó el uso de su imagen en una campaña que respalda la candidatura de Iván Cepeda en las elecciones presidenciales de Colombia.

En redes sociales circuló un montaje que la vincula con el aspirante izquierdista Iván Cepeda. El equipo de la cantante publicó un comunicado en el que dejó claro que no respalda a ningún aspirante presidencial y que no ha autorizado el uso de su nombre o imagen en campañas electorales.

“Las imágenes que circulan de mí apoyando a candidatos presidenciales son falsas. No respaldo a ningún candidato, ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña”, declaró Shakira en el comunicado.

Shakira dejó claro que su compromiso es con la democracia y la transparencia del proceso electoral.

“Mi compromiso es con Colombia, con su democracia y con el derecho de cada colombiano a elegir libremente. Mi deseo es que estas elecciones transcurran con transparencia y en un ambiente de paz para todos los colombianos”, declaró.

El montaje publicado en redes sociales vinculaba a la intérprete de “Hips don’t lie” con la campaña presidencial de Iván Cepeda. La imagen llevaba el mensaje “Wolfpack con el Pacto Histórico”, que asocia a los seguidores de la artista con el partido del que hacen parte Cepeda y del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Habían sido difundidas por una cuenta llamada @_NicolasMontoya y el equipo de Shakira incluyó capturas de pantalla en su comunicado. Sin embargo, la imagen no formó parte de la campaña oficial de Cepeda.

“Porque @Shakira nos enseñó que la educación es fundamental para combatir la desigualdad en nuestro país”, agregaba el pie de foto de la imagen ya borrada.

Esta aclaratoria llega en medio de un momento muy importante en la carrera de Shakira. La estrella colombiana promociona el sencillo “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, junto con el cantante nigeriano Burna Boy. Shakira se presentará en la ceremonia inaugural el próximo 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Además, encabezará el primer espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo junto con Madonna y BTS.

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