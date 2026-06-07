Trump indulta a excongresista republicano de Indiana condenado por uso de información privilegiada

El presidente Donald Trump otorgó un indulto formal a Stephen Buyer, exmiembro de la Cámara de Representantes por el Partido republicano, quien representó al estado de Indiana, y venía de cumplir previamente una condena judicial tras ser hallado culpable del delito de uso de información privilegiada en el mercado bursátil.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) procesó a Buyer en el año 2021, con acusaciones de usar datos confidenciales de la fusión corporativa entre las empresas de telecomunicaciones T-Mobile y Sprint para efectuar operaciones de compraventa de acciones.

Esta información fue obtenida mediante los clientes de su firma de consultoría privada, fundada tras culminar sus labores legislativas en 2011, informó ABC News.

En marzo de 2023, un jurado federal de Manhattan determinó su culpabilidad. Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, las autoridades judiciales le impusieron una pena de 22 meses de cárcel. El excongresista obtuvo su libertad el año pasado.

Argumentos del decreto ejecutivo

La orden presidencial de clemencia quedó registrada oficialmente el pasado 4 de junio, en el que Trump calificó la trayectoria de Buyer en el Congreso y su servicio como juez militar general (JAG) en el Ejército de los Estados Unidos como “distinguido y altamente productivo”, aunque omitió comentarios sobre delitos financieros por los que fue juzgado.

Asimismo, la medida contó con el respaldo explícito de diversos líderes pertenecientes al partido republicano, entre quienes figura el senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham.

Días antes del anuncio, el presidente difundió correspondencia firmada por 42 exmiembros del Congreso que solicitaban la exoneración, resaltando sus 18 años de carrera legislativa y su función como fiscal durante el juicio político contra Bill Clinton.

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