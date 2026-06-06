Departamento de Justicia vigilará el lento recuento de votos en la elección de California

El Departamento de Justicia (DOJ) envió a un fiscal federal para observar el procesamiento de las papeletas en Los Ángeles, California, mientras el presidente Donald Trump sigue haciendo afirmaciones falsas de que los demócratas en ese estado estaban “manipulando” los resultados para ganar las elecciones primarias en la entidad más grande de Estados Unidos.

Las autoridades estatales rechazaron las acusaciones, pero la demora en los resultados alimentó rápidamente la desinformación sobre la integridad de las elecciones de California, y el mandatario republicano, que lleva tiempo fomentando teorías conspirativas sobre los comicios, acusó en distintas ocasiones al estado de “hacer trampa” sin evidencias.

En un comunicado emitido el viernes, el registrador del condado de Los Ángeles declaró lo siguiente: “Nuestra oficina fue notificada a última hora de ayer de que la fiscalía estadounidense enviaría a un fiscal adjunto al Centro de Procesamiento de Votos para observar las actividades de procesamiento de las papeletas”.

De acuerdo con el comunicado, del que informó en un principio CNN, “esta persona llegó esta mañana, recibió una descripción general del programa de observación pública y participó en un recorrido por las operaciones de procesamiento de votos”.

El primer fiscal adjunto de Estados Unidos para el distrito central de California, Bill Essayli, dijo temprano en la mañana del viernes que su oficina, junto con la oficina del FBI en Los Ángeles, tenía “múltiples investigaciones en curso sobre fraude electoral” y que los sistemas electorales del estado presentaban “graves vulnerabilidades estructurales”.

Tres días después de que los habitantes de California acudieran a las urnas, las contiendas clave en las elecciones primarias continuaban siendo muy igualadas para declarar un ganador, y los especialistas alertaron que el recuento podría alargarse por varios días.

En la contienda por la gobernación, Xavier Becerra, exsecretario de Salud y Servicios Humanos del expresidente Joe Biden, avanzó en las elecciones generales, mientras que el comentarista conservador Steve Hilton, de origen británico, y el multimillonario Tom Steyer compitieron por el segundo puesto.

Por su parte, Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, ya sabía desde el martes en la noche que pasaría a la segunda vuelta, pero el viernes todavía no estaba claro si se enfrentaría al exprotagonista de un reality show, Spencer Pratt, o a la concejala progresista Nithya Raman. Con el estimado 65% de los votos escrutados, Pratt aventajaba a Raman, pero la clasificación aún podría cambiar significativamente.

Los electores ansiosos por saber quiénes ocuparán los cargos clave podrían tener que esperar semanas para conocer a sus rivales en noviembre.

De acuerdo con la ley del estado, los condados de California deberán terminar el recuento de votos antes del 15 de junio, pero algunas papeletas están exentas de dicho plazo. Por ejemplo, las papeletas enviadas por correo con matasellos del día de los comicios y recibidas antes del 9 de junio son válidas y pueden procesarse incluso luego de la fecha límite.

En toda California, se estima que todavía quedan 3,606,128 papeletas por procesar y contar, según la oficina del secretario de Estado, informó The Guardian.

“Los funcionarios electorales de los condados de California están trabajando arduamente para contar los millones de votos emitidos por los votantes californianos en las elecciones primarias del 2 de junio, garantizando la exactitud y preservando la integridad de cada voto”, manifestó Shirley Weber, secretaria de Estado, en un comunicado.

Los especialistas prevén que una gran cantidad de los votos aún no contabilizados favorecerá a los demócratas. Esto se debe a que los republicanos suelen enviar sus papeletas con anticipación o votar en persona el día de las elecciones. Las mencionadas papeleras se cuentan primero. Este 2026, una cifra mayor a la frecuente de demócratas esperó hasta el último instante para emitir su voto, luego de sopesar qué candidato tenía más posibilidades de quedar entre los dos primeros.

Todavía así, el recuento de votos en curso no impidió que el presidente declarara la victoria de su candidato favorito. Trump felicitó a Hilton, acusó a California de fraude electoral y declaró a los medios el jueves que el DOJ abriría una investigación.

“No queremos trampas en nuestras elecciones. Se ve en California. Esas cifras están bajando rápidamente. Anoche encontraron muchísimas papeletas enviadas por correo, algo sorprendente. No queremos eso”, declaró Trump desde el Despacho Oval el jueves.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, publicó un fragmento de un video de CNN explicando cómo el estado más poblado de la nación prioriza la precisión y la accesibilidad sobre la velocidad.

“Para que conste: nosotros también desearíamos que los votos se contaran más rápido”, publicó la oficina de Newsom.

Antes de las elecciones, el gobernador aseguró que la desinformación electoral podría propagarse si se retrasaban los resultados e hizo un llamado a los condados a acelerar el recuento.

“El tiempo apremia para evitar que las mentiras electorales se afiancen”, declaró Newsom en una carta dirigida a las oficinas electorales de los condados en mayo. “Nos enfrentamos a un ataque contra nuestros valores democráticos sin precedentes en nuestras vidas, y es nuestra responsabilidad salvaguardar esos valores”.

En 2025, Newsom promulgó una ley que exige que el recuento de votos se complete en 13 días, en vez de los 30 días anteriores. Para lograr tener una prórroga, los condenados deben informar a la oficina del secretario del Estado el motivo del retraso.

El asambleísta estatal demócrata, Marc Berman, que redactó el proyecto de ley para acelerar el recuento de votos, expresó que los comentarios de Trump sobre el proceso de recuento eran decepcionantes y “una mentira”.

“Mientras Trump se centra obsesivamente en mentir sobre nuestras elecciones y socavar la fe de los votantes en nuestra democracia, para que los republicanos puedan luego intentar aprobar políticas como las leyes de identificación de votantes que dificultan el voto, nuestra prioridad es asegurarnos de que se cuente cada voto emitido válidamente”, explicó en un comunicado.

En un video, Hilton criticó el conteo estatal, tildándolo de “otro desastre más orquestado por los demócratas de California”. No obstante, aseguró que, hasta ahora, su campaña no ha visto nada que señale la necesidad de recurrir a los tribunales.

Sigue leyendo:

• Candidatos demócratas al Congreso por el Distrito 13 de NY debatirán el 17 de junio en Telemundo

• Senado frena iniciativa respaldada por Trump que exigía acreditar ciudadanía para votar

• ¿Quiénes ganaron las primarias para el Congreso en Nueva Jersey?