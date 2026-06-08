Autoridades de NY se pronuncian tras captura de sospechoso de acuchillamiento en Penn Station
Tras el arresto del sospechoso en Penn Station, Zohran Mamdani y Kathy Hochul coordinan nuevas medidas de seguridad en la terminal
Seis personas resultaron heridas durante un apuñalamiento que tuvo lugar el domingo en la noche dentro de la estación Penn Station en Midtown, antes de que el perpetrador fuera arrestado, informaron las autoridades.
El hecho se informó cerca de las 7:02 de la noche en la intersección de la calle 33 Oeste y la Séptima Avenida, según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY). Las fuerzas del orden fueron alertadas de que una persona había acuchillado a varias personas en el sitio.
La policía de Amtrak detuvo posteriormente al criminal, indicaron los funcionarios. La identidad del hombre no se dio a conocer de inmediato.
El FDNY informó que cinco de las seis víctimas fueron llevadas al Hospital Bellevue. Una persona sufrió heridas graves, dos heridas moderadas y dos heridas leves.
La sexta persona fue trasladada al Centro Médico NewYork-Presbyterian/Weill Cornell. El departamento de bomberos no ofreció de inmediato información sobre su estado de salud actual, informó Gothamist.
Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó el domingo en la noche que el incidente no afectó al servicio de Amtrak.
“Mis condolencias a todos los heridos, a sus seres queridos y a todos los afectados por esta violencia inaceptable“, señaló en redes sociales. “Deseo a todas las víctimas una pronta y completa recuperación”.
Asimismo, la gobernadora Kathy Hochul tildó el ataque como un acto de violencia “horrible”.
“Nuestros corazones están con las víctimas y sus seres queridos, y oramos por su pronta recuperación”, manifestó en redes sociales.
En este sentido, el interventor municipal, Mark Levine, infirió que el sujeto en cuestión podría haber estado sufriendo problemas de salud mental. Agrego que el incidente planteaba interrogantes sobre el sistema de salud mental de la ciudad.
“Hay muchas preguntas importantes que responder sobre si el sospechoso había quedado fuera del alcance de nuestro deficiente sistema de protección de la salud mental”, dijo en las redes sociales.
Los funcionarios no brindaron de inmediato detalles adicionales sobre lo que provocó el apuñalamiento.
Un vocero de la policía de Amtrak explicó que se había iniciado una investigación.
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