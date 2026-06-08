Violento asalto con cuchillo en el metro de Queens deja a una pasajera sin celular

Un hombre con aparentes problemas de salud mental le arrebató el teléfono móvil a una pasajera y la amenazó con un cuchillo en la cara en medio del asalto en el metro de Queens.

De acuerdo con las autoridades, la víctima, de 33 años, dejó caer por accidente su celular en la plataforma de la línea F con destino al sur de la calle 170 en Jamaica cerca de las 7:50 de la noche del 4 de junio.

El sospechoso tomó el aparato y escapó de la estación con él mientras la mujer lo perseguía para recuperar su teléfono, informó New York Post.

Cuando la mujer lo alcanzó fuera de la estación, el individuo sacó un cuchillo y lo blandió frente a su rostro antes de, de manera extraña, arrojarle el teléfono a la calle.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) publicó el fin de semana imágenes de las cámaras de seguridad del sujeto, en las que se observa merodeando en la estación de metro de Queens.

?WANTED FOR A ROBBERY: On Thursday, June 4, 2026, at approximately 7:50 P.M., inside the 179 Street subway station, on the southbound F train platform, in the confines of the 107 Precinct/Transit District 20 in Queens, a 33-year-old female victim dropped her phone which was? pic.twitter.com/EKpT5PINSW — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 6, 2026

Cualquier persona que tenga información sobre este incidente puede llamar a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, para español, al 1-888-57-PISTA (74782). El público también puede enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers en https://crimestoppers.nypdonline.org/ o en la cuenta @NYPDTips.

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