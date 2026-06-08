Baja ventaja de Keiko Fujimori sobre Sánchez con el 85% escrutado en las elecciones de Perú

La ventaja de Keiko Fujimori sobre el izquierdista Roberto Sánchez ha mostrado una leve disminución a 2.3 puntos porcentuales con el 85% de escrutinio en las elecciones presidenciales de Perú.

Los datos publicados del recuento oficial otorgan a la candidata de Fuerza Popular el 51,17 % de los sufragios válidos, cifra que equivale a 8.321.201 votos. Por su parte, el representante de Juntos por el Perú, alcanza el 48.82% de la votación, para sumar un total de 7,937,891 votos.

Proyecciones estadísticas de Ipsos y Datum

Entretanto, dos estimaciones de empresas privadas difundidas la noche del domingo señalan una reducción de la distancia entre ambos postulantes conforme progrese la carga de datos. La convocatoria electoral movilizó a un padrón con más de 27.3 millones de votantes peruanos.

La muestra realizada por Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, que cuenta con un margen de error del 1.9%, asigna un 50.3% a Sánchez y un 49.7% a Fujimori. Asimismo, el estudio con actas oficiales ejecutado por Datum Internacional, cuyo margen de error es del 1%, ubica a Sánchez con el 50.14 % frente al 49.86% de Fujimori.

Distribución del voto geográfico

La Oficina Nacional de Procesos Electorales inició el procesamiento con los votos de Lima y los principales centros urbanos del país, sectores con mayor preferencia por la candidatura de Fuerza Popular. El voto procedente de las áreas de fuera de las ciudades, donde Juntos por el Perú concentra sus apoyos, ingresa de forma rezagada al cómputo general junto a los sufragios del exterior.

Esta es la cuarta postulación presidencial de Keiko Fujimori, quien en los procesos electorales de 2016 y 2021 no obtuvo la presidencia por un margen aproximado de 40.000 votos en comparación con los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, respectivamente.

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