Mujer acuchillada en calle de Queens, Nueva York: padre latino entregó a su hijo a la policía

Luis Emmanuel Valencia Ponce, adolescente de 18 años, fue arrestado ayer después de que su padre lo convenciera de entregarse a la Policía de Nueva York como sospechoso de haber apuñalado al azar a una madre cuando caminaba a tomar el bus en Queens.

A instancias de su padre el adolescente se entregó en la comisaría del Precinto 115 un día después de que NYPD difundiera imágenes de vigilancia del sospechoso y solicitara la ayuda del público para identificarlo. El sospechoso compareció ante la jueza María González en el Tribunal Penal de Queens y se ordenó su detención sin derecho a fianza hasta su próxima audiencia judicial, programada para el martes 24 de marzo.

Antes de entregarse el sospechoso había intentado huir hacia su Perú natal, pero fue detenido por la policía de la Autoridad Portuaria (PAPD) para una evaluación psiquiátrica tras intentar abordar un avión en el aeropuerto JFK sin tarjeta de embarque, según las fuerzas del orden.

Al no saber en ese momento que el joven era buscado por el apuñalamiento PAPD lo puso en libertad; sin embargo, el padre del sospechoso vio la foto de su hijo en las noticias, lo confrontó y lo convenció de entregarse, explicó NYPD.

La joven madre de 29 años iba al trabajo y esperaba para cruzar la calle en la intersección de la 23ª Av y 94th St en East Elmhurst alrededor de las 6:17 a.m. del lunes, cuando fue apuñalada varias veces por un hombre que no pronunció ninguna palabra. El miércoles NYPD publicó imágenes del sospechoso, quien fue captado en video cuando se acercó a la víctima. Se alejó brevemente para luego regresar corriendo y atacarla de nuevo.

La mujer fue trasladada por paramédicos al Elmhurst Hospital Center en condición estable, pero debe permanecer hospitalizada durante varios días para recibir tratamiento para sus cortes; además tiene varias costillas fracturadas.

«Gracias a Dios sigo aquí», declaró al Daily News desde el hospital la víctima, quien pidió ocultar su nombre. «Me sorprende que esto me haya sucedido a mí. No tengo problemas con nadie. Soy una persona tranquila. Soy tímida. No soy de socializar de esa manera».

La policía recuperó un cuchillo en el lugar de los hechos. Valencia Ponce reside a unas cuatro cuadras del lugar donde ocurrió el ataque, indicó la policía. No cuenta con un historial documentado de enfermedades mentales ni de episodios de violencia, y tampoco posee antecedentes penales.

En un caso similar, la semana pasada Olmedo Osorio fue sentenciado por apuñalar mortalmente a Freddy Jiménez (55) durante una discusión en una parada de autobús en Queens (NYC) en 2022.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja en homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, en violencia callejera y doméstica, así como dentro de establecimientos comerciales, en el transporte público y áreas de cajeros automáticos ATM.

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