Brasil confirma avances en la recuperación de Neymar de cara al Mundial 2026

Las buenas noticias llegaron este lunes a la concentración de la Selección de Brasil. Y es que Neymar fue sometido a una resonancia magnética para conocer qué tanto ha evolucionado de su lesión muscular en el gemelo derecho.

Según el equipo médico de la selección brasileña, el jugador mostró una “buena evolución” en el tratamiento de la lesión muscular que sufrió el día 17 de mayo con Santos.

“El atleta Neymar fue sometido a una resonancia magnética el lunes. El examen mostró una buena evolución en su tratamiento, dentro de los parámetros esperados”, informó.

? OFFICIAL: Brazilian Federation statement on Neymar Jr conditions.



“Neymar underwent MRI on Monday and tests showed a good evolution in his treatment ? within the expected parameters”.



“He will follow the recovery preparation process planned by the medical commission of the? pic.twitter.com/DncM7GVj63 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2026

“Seguirá el proceso de recuperación y preparación física planificado por la comisión médica de la Selección Nacional de Brasil”, añadió.

¿Qué le pasó a Neymar?

El delantero brasileño se lesionó el pasado 17 de mayo, cuando disputaba un partido del Brasileirao con el Santos. En aquel momento, el futbolista sintió un pinchazo en el gemelo derecho.

No obstante, el estratega del selectivo brasileño, Carlo Ancelotti, decidió incluir a Neymar en la convocatoria mundialista, con la esperanza de que el atacante pueda estar listo para disputar la justa.

Neymar se ha mantenido haciendo trabajo de gimnasio y pocas veces han sido las que se le ha visto sobre el césped, ya que no quieren acelerar su recuperación; incluso, se ha perdido los dos últimos duelos de preparación de Brasil, que han sido victorias ante Panamá (6-2) y Egipto (2-1).

El selectivo de Carlo Ancelotti se estrena en el Mundial del 2026 el sábado 13 de junio, cuando choque ante el representativo de Marruecos.

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