10 claves para entender por qué el Mundial 2026 en Estados Unidos tiene corazón latino

El Mundial 2026 no llega a Estados Unidos como una fiesta importada. Llega a un país donde el fútbol ya venía creciendo, pero con una energía muy concreta: joven, digital, familiar y profundamente latina.

Durante años se dijo que Estados Unidos era un territorio difícil para el soccer. Algo de eso fue cierto. El fútbol tuvo que competir con la NFL, la NBA, la MLB, el hockey, el deporte universitario y una cultura deportiva enorme. Pero esa lectura ya no alcanza.

Un nuevo informe de Nielsen muestra que Norteamérica supera los 136 millones de aficionados al fútbol, con un crecimiento de 10.9% en los últimos cinco años. En Estados Unidos, la base ya llega a 62,5 millones de fanáticos. El dato importa, pero no cuenta toda la historia. La verdadera novedad está en quiénes empujan ese crecimiento y cómo lo viven.

Estas son 10 claves para entender por qué el Mundial 2026 en Estados Unidos tendrá un corazón latino muy difícil de ignorar.

El informe de Nielsen, The Fans Behind The Game: FIFA World Cup 2026 Edition, muestra que el Mundial llega en un momento perfecto para el fútbol en la región. Crédito: Infografía / Georgina Elustondo | Impremedia

Porque los hispanos no llegaron tarde al fútbol

Para buena parte del público estadounidense, el fútbol puede ser una pasión reciente. Para muchas familias latinas, no. El fútbol llegó con los padres, con los abuelos, con la selección del país de origen, con los partidos en español, con las camisetas guardadas durante años y con una forma de reunirse alrededor de una pantalla.

Por eso, cuando se habla del crecimiento del fútbol en Estados Unidos, conviene no confundir dos fenómenos. Hay nuevos fans, sí. Pero también hay millones de personas que ya traían esa cultura de casa.

Porque casi 4 de cada 10 hispanos en EE.UU. ya son fans de la Copa Mundial

El reporte de Nielsen marca un dato fuerte: el 38% de los hispanos en Estados Unidos se identifica como fan de la Copa Mundial. Entre hispanos de primera y segunda generación, esa cifra sube al 47%. No es un detalle de marketing. Es una señal cultural.

El Mundial en Estados Unidos se verá en estadios, bares, casas, fan zones y pantallas gigantes. Pero también se vivirá en familias donde la pregunta no es si se mira fútbol, sino con quién, con qué camiseta y contra quién se juega.

Porque el fútbol también funciona como memoria familiar

Hay deportes que se aprenden por televisión. El fútbol, muchas veces, se hereda. Nielsen señala que para los aficionados de Norteamérica el fútbol cumple un papel que va más allá del entretenimiento: conecta con familia, comunidad, identidad cultural y tradición.

Eso se nota especialmente en comunidades latinas. Un partido puede ser una excusa para hablar del país que se dejó, del barrio, de la infancia, de una final recordada o de una rivalidad que atraviesa generaciones.

El Mundial mueve algo que no siempre entra en las estadísticas: pertenencia. Es decir, emociones.

Porque el fan latino no solo mira: participa

El público hispano no aparece solo como audiencia pasiva. También es un motor digital. Según Nielsen, el 67% de los fans hispanos de primera y segunda generación planea interactuar con el Mundial en redes sociales.

Eso quiere decir que habrá un tsunami de comentarios, videos, memes, reacciones, grupos de WhatsApp, transmisiones, clips y conversaciones en tiempo real. El Mundial ya no se vive únicamente durante los 90 minutos. Se vive antes, durante y después del partido. Y, en ese terreno, el público joven e hispano tiene ventaja: habla el idioma de la cancha y también el de las plataformas.

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Porque Estados Unidos tiene una generación futbolera nueva

El fan estadounidense del fútbol es más joven que el de otros deportes tradicionales. Nielsen indica que la edad media del aficionado al fútbol en Estados Unidos es de 33 años y que el 76% pertenece a las generaciones Millennial o Gen Z.

Ese dato explica por qué el fútbol crece de otra manera. No depende solo de la transmisión del partido completo. También vive en highlights, cuentas de jugadores, videojuegos, ligas europeas, contenido corto, streamings, creadores y conversaciones cruzadas entre inglés y español.

El Mundial 2026 entra en esa corriente, no empieza desde cero.

Porque el fútbol en EE.UU. ya no es solo de inmigrantes

El corazón latino es central, pero el fenómeno es más amplio. El fútbol en Estados Unidos ya mezcla hijos de inmigrantes, jóvenes nacidos en el país, seguidores de clubes europeos, fans de la MLS, familias multiculturales, estudiantes, mujeres que crecieron viendo a la selección estadounidense femenina y nuevos aficionados que llegaron por Messi, por la Champions o por TikTok.

Esa mezcla es parte de su fuerza. El fútbol ya no es solo nostalgia ni solo novedad. Es las dos cosas al mismo tiempo.

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Porque México será local incluso fuera de México

El Mundial se juega en México, Estados Unidos y Canadá. Pero México tendrá una presencia emocional enorme también en suelo estadounidense. El informe de Nielsen muestra que México es el mercado más maduro de la región: el 67% de la población general está interesada en el fútbol y los fans mexicanos llevan, en promedio, 14 años siguiendo el deporte.

En ciudades de Estados Unidos con grandes comunidades mexicanas, esa pasión no se queda del otro lado de la frontera. Viaja, se hereda, se canta y se mira en familia. Para muchos estadios estadounidenses, México será visitante solo en el calendario. En la tribuna, probablemente, será otra cosa.

Porque las ciudades sede también se volverán espacios latinos

El Mundial no se juega solamente adentro de los estadios. Nielsen muestra que muchos fans planean mirar partidos completos, interactuar en redes, asistir a fan zones, recorrer ciudades anfitrionas y participar de eventos alrededor del torneo.

Eso significa que Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Houston, Dallas y otras sedes no solo recibirán espectadores. Recibirán comunidades enteras ocupando bares, plazas, restaurantes, trenes, aeropuertos y barrios.

En varias de esas ciudades, la experiencia mundialista tendrá acento latino aunque el partido no lo tenga.

Porque las mujeres también empujan la afición

El fútbol en Norteamérica tiene una participación femenina más alta que en Europa, según Nielsen: 43% frente a 36%. En Estados Unidos, la selección femenina ayudó a construir una base cultural fuerte durante décadas. Ese recorrido también alimenta el interés por el torneo masculino.

No es un dato menor. El fútbol que llega al Mundial 2026 no se apoya solo en el fan masculino tradicional. Tiene una audiencia más amplia, más familiar y más abierta a experiencias compartidas.

Porque el Mundial puede dejar algo más que partidos

El gran interrogante no es si el Mundial 2026 será visto. Lo será, sin duda. La pregunta es qué quedará después:

Si los nuevos fans seguirán mirando.

Si la MLS podrá retener parte de esa atención.

Si el fútbol femenino aprovechará el impulso.

Si las ciudades sede lograrán convertir el torneo en una experiencia positiva y no solo en precios altos, tráfico y eventos saturados.

Pero una cosa ya parece clara: el Mundial 2026 encuentra a Estados Unidos en otro momento futbolero. Hay más fans, más jóvenes, más pantallas, más conversación y una base latina que no está mirando desde la periferia. Está en el centro de la escena.

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