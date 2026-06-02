El mejor TV para ver el Mundial 2026 lo tiene Amazon: en oferta y lo recibes mañana

El Mundial 2026 merece que tengas en casa el mejor televisor para disfrutarlo. Si estás pensando en comprar uno, a través de Amazon existe una alternativa que puedes aprovechar ahora mismo: destaca por su tamaño, calidad de resolución, precio de oferta y rapidez en la entrega a domicilio.

Según reseña el sitio web, se trata de Roku Smart TV 2026, de 65 pulgadas y tecnología 4K QLED TV. Además, cuenta con control remoto por voz y Bluetooth para conectar auriculares, brindándote una experiencia auditiva inmersiva.

Al momento de esta publicación, el precio de oferta es de $379.99 dólares, un descuento del 16% en su precio original de $449.99.

Después de hacer tu compra, y si resides en Nueva York, Amazon precisa que podrías recibir el televisor en 24 horas o menos.

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Así es el Roku Smart TV que oferta Amazon para ver el Mundial 2026

El televisor incorpora tecnología QLED y compatibilidad con HDR10, características que ayudan a mostrar colores más vivos, contrastes mejor definidos y una imagen más equilibrada. Esto resulta especialmente útil durante transmisiones deportivas como el Mundial 2026.

La marca también destaca la función Roku Smart Picture, diseñada para optimizar automáticamente las señales de televisión entrantes y seleccionar el modo de imagen más adecuado según el contenido que se esté reproduciendo.

Pero más allá del Mundial, este televisor está diseñado para convertirse en el centro de entretenimiento del hogar. Cuenta con conectividad Wi-Fi de alta velocidad que permite abrir aplicaciones rápidamente y acceder a plataformas de streaming sin largas esperas.

Otro atractivo es que Roku ofrece acceso a cientos de canales gratuitos, incluyendo programación en vivo, noticias locales, contenido deportivo, películas y producciones originales de la plataforma.

Compatible con Alexa, Siri y Google Assistant

La integración con asistentes de voz es otro elemento que puede resultar útil para muchos usuarios. Este modelo permite el control mediante Roku Voice y también es compatible con Siri, Alexa y Google Assistant.

Además, quienes utilizan dispositivos Apple pueden aprovechar Apple AirPlay para compartir videos, fotografías y música directamente desde su teléfono o tableta hacia la pantalla del televisor.

Estas funciones facilitan la navegación y permiten controlar parte del entretenimiento del hogar mediante comandos de voz, evitando el uso constante del control remoto.

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