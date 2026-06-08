EE.UU. sanciona a más de 100 funcionarios de Nicaragua por la muerte del opositor Brooklyn Rivera

Estados Unidos anunció este lunes restricciones de visado contra más de 100 funcionarios nicaragüenses y sus familiares, una medida que la Administración de Donald Trump vinculó directamente con la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera mientras permanecía bajo custodia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que Washington considera responsable a la administración nicaragüense por el fallecimiento del dirigente opositor y aseguró que el caso no quedará sin respuesta.

“Estados Unidos no pasará por alto la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la terrible muerte del preso político Brooklyn Rivera”, señaló Rubio en un comunicado.

Rivera, de 73 años, era una de las figuras políticas más reconocidas de la Costa Caribe de Nicaragua y líder del partido indígena Yatama. Había sido arrestado en septiembre de 2023 y falleció el pasado 30 de mayo, después de haber sido hospitalizado por complicaciones respiratorias.

El jefe de la diplomacia estadounidense también acusó a Lumberto Campbell Hooker, previamente sancionado por Washington, de haber participado en decisiones relacionadas con la atención médica de Rivera y en impedir que sus familiares pudieran enterrar sus restos tras su muerte.

Washington promete mantener la presión

Rubio afirmó que la Administración Trump continuará impulsando medidas para exigir responsabilidades por presuntas violaciones de derechos humanos en Nicaragua y reiteró su respaldo a quienes buscan cambios políticos en el país.

“Estados Unidos está junto al pueblo de Nicaragua que, como Rivera, aspira a ver una Nicaragua libre”, expresó.

Las nuevas restricciones elevan a más de 2,350 el número de funcionarios nicaragüenses y familiares afectados por medidas de visado impuestas por Estados Unidos debido a su presunta vinculación con el Gobierno de Ortega y Murillo.

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