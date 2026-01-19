Nicaragua estaría buscando una negociación con Trump tras caída de Maduro

El régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, podría estar explorando la posibilidad de abrir un canal de comunicación o incluso iniciar una negociación con Estados Unidos luego de la caída de su aliado venezolano Nicolás Maduro, según un análisis divulgado este lunes por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica.

El estudio, publicado en el informe Perspectivas, suplemento de análisis político, destaca que el reciente nombramiento del canciller nicaragüense Denis Moncada como encargado de negocios ante Washington se interpreta como un paso para establecer comunicaciones diplomáticas con Estados Unidos, lo que podría conducir eventualmente a negociaciones.

Cetcam, un centro de pensamiento con sede en Costa Rica integrado por investigadores de distintas disciplinas, señala que la reacción del régimen sandinista tras la caída de Maduro fue “inusualmente comedida” y evitó referirse directamente a la administración estadounidense, lo que contrastaría con el tono tradicional confrontativo de Managua hacia Washington.

Sin apoyo de Rusia o China

El informe subraya que, aunque Nicaragua tiene menor peso geopolítico y económico que Venezuela, la falta de apoyo activo de aliados como China o Rusia a Maduro podría haber llevado a Ortega y Murillo a reconsiderar su estrategia internacional, abriendo la posibilidad de un enfoque más pragmático frente a Estados Unidos.

El estudio de Cetcam plantea que el régimen nicaragüense enfrenta un dilema: mantenerse firme en su discurso antimperialista o bien buscar una apertura gradual que le permita conservar el poder sin poner en riesgo sus intereses fundamentales mediante diálogos o acuerdos con la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Los analistas también advierten que, dado que en 2026 están previstas elecciones de medio término para el Congreso de Estados Unidos, la administración Trump y figuras como el senador Marco Rubio podrían intensificar las presiones sobre Nicaragua para mostrar logros concretos en política exterior, lo que haría de Managua un objetivo más visible en Latinoamérica tras lo ocurrido en Venezuela.

Además, el informe considera que sectores internos nicaragüenses, como la cúpula del Ejército, empresarios afines al régimen u otros grupos con intereses políticos o económicos, podrían alinearse para promover soluciones pragmáticas que incluyan una transición controlada del poder, e incluso una sucesión administrada sin Rosario Murillo como forma de apaciguar las relaciones con Washington.

También se menciona la posibilidad de que Murillo, aunque reticente, acceda a condiciones planteadas por Estados Unidos si esto garantizara la preservación de la estructura de poder del sandinismo, de acuerdo con la misma evaluación.

Sigue leyendo:

• Cuba activa el Estado de Guerra en medio de la tensión con Estados Unidos

• Pence: “Delcy Rodríguez no es la líder adecuada para Venezuela”

• Registros revelan que la DEA investigó a Delcy Rodríguez durante años mientras ascendía en el poder en Venezuela