El 250 aniversario de EE.UU.: Antonia Novello, la puertorriqueña que se convirtió en la primera cirujana general hispana del país

Mientras Estados Unidos se prepara para conmemorar su 250 aniversario en 2026, las historias de quienes ampliaron las oportunidades para millones de personas cobran un significado especial. Entre ellas destaca la de Antonia Novello, una doctora puertorriqueña que rompió barreras históricas al convertirse en la primera mujer y la primera persona hispana en ocupar el cargo de cirujana general de Estados Unidos, la máxima autoridad de salud pública del país.

Su trayectoria representa una de las contribuciones más relevantes de la comunidad hispana a la vida pública estadounidense. Desde la lucha contra el tabaquismo infantil hasta la promoción de campañas de vacunación y prevención del VIH, Novello dedicó décadas a mejorar la salud de poblaciones vulnerables, especialmente mujeres, niños y minorías.

Nacida el 23 de agosto de 1944 en Fajardo, Novello enfrentó dificultades desde sus primeros años. Sufría de megacolon congénito, una afección intestinal que limitaba su energía y actividades. Debido a las limitaciones económicas de su familia, no pudo someterse a la cirugía correctiva hasta los 18 años. Aquella experiencia como paciente marcaría profundamente su vocación.

La futura funcionaria creció bajo la influencia de su madre, Ana Delia Flores Coello, maestra y directora escolar, quien le inculcó el valor de la educación, el trabajo arduo y el compromiso con los demás. Esos principios la acompañaron durante toda su carrera.

De Puerto Rico a la élite médica estadounidense

Gracias a una beca, Novello estudió en la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo una licenciatura en ciencias en 1965. Más tarde se graduó de medicina en la Escuela de Medicina de la misma universidad en 1970.

La muerte de una tía por insuficiencia renal despertó en ella un interés particular por las enfermedades renales. Esa experiencia la llevó a especializarse en nefrología pediátrica, completando una residencia en pediatría en la University of Michigan y una beca de especialización en Georgetown University.

Su talento fue reconocido rápidamente. En Michigan se convirtió en la primera mujer en recibir el reconocimiento de Interna del Año en Pediatría. Sin embargo, después de ejercer medicina clínica durante 2 años, comprendió que quería generar un impacto más amplio que el que podía lograr atendiendo pacientes de forma individual.

Esa decisión la llevó a integrarse al Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de EE.UU. (USPHS) y posteriormente a trabajar en los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Allí participó en proyectos que transformarían la política sanitaria del país.

Entre sus contribuciones más destacadas figura su participación en la elaboración de la legislación que dio origen al sistema nacional de registro y asignación de órganos para trasplantes en EE.UU. También colaboró en la redacción de las advertencias sanitarias obligatorias que comenzaron a aparecer en los paquetes de cigarrillos.

A finales de los 90, Novello se desempeñó como comisionada de salud del estado de NY. (Foto: Chrystyna Czajkowsky/AP)

La primera hispana al frente de la salud pública nacional

El trabajo de Novello en temas relacionados con el SIDA pediátrico llamó la atención del entonces presidente George H. W. Bush. En 1990 la nombró 14ª cirujana general de EE.UU., un hito histórico para las mujeres y para la comunidad hispana.

Durante su gestión impulsó campañas para combatir el consumo de tabaco y alcohol entre menores de edad. Una de sus iniciativas más recordadas estuvo dirigida a eliminar la publicidad de cigarrillos orientada a niños y adolescentes, especialmente la que utilizaba personajes animados como Joe Camel.

También fue una de las primeras voces en advertir sobre la necesidad de atender a las mujeres afectadas por el VIH y prevenir la transmisión del virus de madre a hijo. Además, promovió programas de inmunización, prevención de lesiones infantiles y concientización sobre la violencia doméstica.

Su compromiso con las comunidades minoritarias la llevó a organizar encuentros nacionales y regionales destinados a identificar las necesidades de salud de los estadounidenses hispanos y otros grupos históricamente desatendidos.

Tras dejar el cargo en 1993, Novello continuó trabajando en temas de salud global como representante especial del UNICEF y más tarde como profesora visitante en la Johns Hopkins University.

En 1999 fue nombrada comisionada de salud del estado de Nueva York, convirtiéndose en la responsable de una de las agencias de salud pública más grandes del país. Aunque su carrera enfrentó controversias años después por acusaciones relacionadas con el uso indebido de recursos estatales, su legado en materia de salud pública continúa siendo ampliamente reconocido.

Incluso después de retirarse formalmente, Novello siguió involucrada en iniciativas comunitarias. Participó en misiones de ayuda tras el paso del Huracán María por Puerto Rico y colaboró en campañas de vacunación durante la pandemia de Covid-19.

A las puertas del 250 aniversario de EE.UU., la historia de Antonia Novello refleja cómo el talento, la perseverancia y el servicio público pueden transformar vidas. Desde una niña puertorriqueña que luchó contra una enfermedad incapacitante hasta convertirse en la máxima autoridad sanitaria del país, su recorrido permanece como un ejemplo de liderazgo y representación para generaciones de estadounidenses e hispanos.

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