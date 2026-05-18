El aniversario 250 de Estados Unidos: 59% de la población cree que los mejores años del país han quedado atrás

A medida que se acerca el 250 aniversario de Estados Unidos, una mayoría de estadounidenses considera que los mejores años del país ya quedaron en el pasado. Una nueva encuesta del Pew Research Center mostró un creciente pesimismo sobre el rumbo nacional y sobre cómo será la vida en las próximas décadas.

El estudio, realizado en diciembre de 2025, reveló que el 59% de los adultos en EE.UU. cree que las mejores épocas de la nación quedaron atrás, mientras que solo el 40% piensa que todavía están por venir. Además, cuando se les pidió imaginar cómo será el país dentro de 50 años, el 44% aseguró sentirse pesimista frente a apenas un 28% que dijo sentirse optimista.

La percepción negativa atraviesa distintos grupos sociales, económicos y políticos, aunque existen diferencias importantes dependiendo de la afiliación partidaria, el nivel de ingresos y el origen étnico.

El pesimismo domina entre demócratas y minorías

La encuesta encontró que las personas identificadas con el Partido Demócrata muestran una visión especialmente sombría del futuro estadounidense. El 64% de los demócratas y simpatizantes afirmó que los mejores años del país ya pasaron, frente a un 34% que cree que aún están por venir.

Entre los republicanos, la opinión aparece más dividida: el 53% considera que el pasado fue mejor, mientras que el 46% sostiene que EE.UU. todavía tiene sus mejores días por delante.

Las diferencias también se reflejan según la ideología dentro de cada partido. Los demócratas liberales son quienes expresan el mayor nivel de pesimismo: el 63% dijo sentirse “muy” o “algo” pesimista sobre el futuro del país. En contraste, entre los demócratas moderados y conservadores, esa cifra baja al 41%.

En el caso republicano, las diferencias ideológicas internas son mucho menores y las opiniones se mantienen relativamente equilibradas.

Por grupos raciales y étnicos, la mayoría de los encuestados coincide en que el país atraviesa un momento de declive. El 66% de los adultos afroamericanos aseguró que las mejores etapas nacionales ya quedaron atrás. Entre los hispanos, la cifra alcanza el 64%, mientras que el 57% de los adultos blancos comparte esa visión. También el 53% de los adultos asiáticos expresó la misma percepción negativa.

La situación económica que se vive en la actualidad hace que la desesperanza en un buen futuro se diluya. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP)

La economía influye en la percepción del futuro

Los resultados del estudio muestran que el nivel económico también influye en cómo los estadounidenses evalúan el futuro nacional.

Entre las personas de ingresos bajos y medios, el 61% cree que los mejores años de EE.UU. ya terminaron. Sin embargo, entre quienes pertenecen al grupo de ingresos altos, la opinión aparece dividida exactamente en partes iguales: la mitad considera que el país ya vivió sus mejores momentos y la otra mitad cree que aún están por venir.

La encuesta sugiere que factores como la inflación, el costo de vida, la inseguridad económica y la polarización política continúan afectando la percepción pública sobre el rumbo del país.

Aunque el estudio no profundiza en las razones específicas detrás del pesimismo, expertos han señalado en investigaciones recientes que muchos estadounidenses sienten preocupación por temas como la vivienda, el acceso a la salud, el empleo, el cambio climático y la estabilidad democrática.

¿Cómo cambiaron las opiniones con el paso del tiempo?

El Pew Research Center también comparó los resultados actuales con una encuesta similar realizada en 2014, cuando el Partido Demócrata controlaba la Casa Blanca y el Senado.

En aquel momento, los demócratas tenían una visión mucho más optimista sobre el futuro del país. El 57% creía que los mejores años de EE.UU. aún estaban por venir, mientras que solo el 32% de los republicanos compartía esa idea.

Por el contrario, en 2014 el 64% de los republicanos sostenía que las mejores épocas nacionales ya habían pasado.

Los investigadores señalaron que las diferencias metodológicas entre ambos estudios impiden hacer una comparación exacta, pero los datos reflejan cómo las percepciones sobre el futuro suelen cambiar según el contexto político y quién ocupa el poder en Washington.

Actualmente, el ambiente político altamente polarizado parece influir directamente en el ánimo colectivo. La encuesta muestra que muchos estadounidenses sienten incertidumbre sobre el rumbo del país, incluso en medio de la preparación para un acontecimiento histórico como el 250 aniversario de la independencia nacional.

A pesar del predominio del pesimismo, una parte importante de la población todavía mantiene esperanza. 4 de cada 10 personas creen que EE.UU. aún tiene por delante sus mejores años, mientras que un 27% aseguró no sentirse ni optimista ni pesimista sobre el futuro.

El estudio deja en evidencia un país dividido no solo políticamente, sino también emocionalmente respecto a su destino en las próximas décadas.

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