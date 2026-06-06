¿Aprendió? Maluma le enseña a bailar salsa a la influencer Lola Lolita

Un país donde se baila salsa de la buena es Colombia y un hombre que ha demostrado ser un paisa “bien berraco” es Maluma, quien fue visto en un video enseñando a bailar salsa a la influencer que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, Lola Moreno, conocida en las plataformas de redes sociales como Lola Lolita.

Lola Lolita y el reguetonero son buenos amigos y colaboradores respecto a algunos contenidos para las redes sociales. De hecho, la española estuvo paseando con el paisa en Medellín hace algunas semanas y allí aprovechó también para ver algunas “clases de baile”, según el video que salió a la luz recientemente.

¿Lola Lolita aprendió a bailar salsa con Maluma?

A través de unas imágenes compartidas en la plataforma de TikTok de Maluma, se aprecia al reguetonero explicándole a Lola Lolita el paso a paso para lograr realizar un buen baile de salsa. Además, colocó la frase: “Agenden sus clases por DM“, como una especie de broma para sus seguidores.

Aunque empezaron de buena manera, la española perdió la secuencia. Sin embargo, Maluma, como buen bailarín, supo dominarla, logrando realizarle un par de vueltas que decoraron el final de su corta y divertida coreografía al ritmo de “Tu recuerdo“, uno de los temas del nuevo disco del colombiano inspirado en sus raíces.

¿Quién es Lola Lolita?

Lola Lolita es una influencer española que cuenta con más de 13.5 millones de seguidores en TikTok y que ha logrado compartir con múltiples celebridades globales, como es el caso de Georgina Rodríguez y Greeicy, por mencionar dos nombres.

No obstante, en la reciente semana ha dado mucho de qué hablar y sumó muchos seguidores más, debido a que se vio involucrada en una discusión con otra chica dentro de la famosa “casita” de Bad Bunny en una de sus presentaciones en Madrid.

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