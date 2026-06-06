Peso Pluma y Kenia Os confirmaron que terminaron su relación

Las lágrimas de Kenia Os sobre el escenario hace apenas unos días habían alertado que algo estaba pasando en su plano sentimental. Lo que comenzó como una cadena de comentarios y teorías en redes sociales, terminó encontrando respuesta este sábado 6 de junio, cuando la cantante y Peso Pluma decidieron hablar públicamente sobre el estado de su relación.

Después de varios días de especulaciones, ambos artistas difundieron un comunicado conjunto en el que confirmaron que ya no están juntos. Así, el mensaje puso fin a los rumores que habían tomado fuerza.

El mensaje con el que aclararon todo

Lejos de alimentar versiones sobre conflictos o diferencias irreconciliables, los cantantes aseguraron que la decisión fue tomada en buenos términos y con respeto mutuo.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, señalaron en el comunicado.

La declaración fue suficiente para aclarar el panorama entre sus seguidores, quienes durante días habían debatido sobre una posible crisis sentimental. Ninguno de los dos había hecho comentarios públicos hasta ahora.

La privacidad, una prioridad para ambos

En el mismo texto, Kenia Os y Peso Pluma aprovecharon para agradecer el apoyo que recibieron durante el tiempo que compartieron como pareja: “Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”, expresaron.

La pareja también pidió comprensión a sus seguidores mientras atraviesan esta nueva etapa de manera personal y alejada de la exposición mediática que suele acompañar a figuras de su nivel de popularidad.

Aunque el interés por conocer las razones detrás de la ruptura ha sido evidente, ninguno de los artistas ofreció detalles adicionales. Hasta el momento, el comunicado difundido este 6 de junio es la única versión oficial sobre el final de la relación.

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