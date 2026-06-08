El Real Madrid inmortaliza la visita del papa León XIV con una exclusiva camiseta de más de $220

El Real Madrid puso a la venta este lunes en sus tiendas oficiales una camiseta de edición limitada en honor al papa León XIV, una pieza de colección que ya acapara las miradas en los principales escaparates de la capital española.

La exclusiva prenda, exhibida en maniquíes especiales dentro de los locales comerciales de la institución, luce en la espalda el nombre “León” en la parte superior y el dorsal histórico “XIV”. El costo de la camiseta se ha fijado en 195 euros (aproximadamente $225 dólares), con la opción de adquirir el pantalón y las medias oficiales por un costo adicional.

El lanzamiento comercial coincide con la agenda oficial del obispo de Roma en territorio español. Apenas un día después de certificar su triunfo en las urnas frente a Enrique Riquelme, el presidente electo del Real Madrid, Florentino Pérez, acudió como anfitrión al Estadio Santiago Bernabéu para recibir formalmente al pontífice de origen estadounidense.

Durante el emotivo encuentro protocolar en Chamartín, se llevó a cabo un tradicional intercambio de presentes institucionales: Florentino Pérez entregó en mano la camiseta personalizada al obispo de Roma, mientras que el papa León XIV bendijo el encuentro y obsequió al mandatario blanco una medalla conmemorativa del Vaticano.

La jornada adquiere tintes históricos para el madridismo, ya que es apenas la segunda ocasión en toda la historia en la que el Estadio Santiago Bernabéu abre sus puertas para albergar un acto masivo encabezado por un papa.

El único precedente en los registros del club se remontaba al 3 de noviembre de 1982, fecha en la que San Juan Pablo II protagonizó un recordado e histórico encuentro con la juventud española en el mismo césped.

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