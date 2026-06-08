Idris Elba asegura que el público “no aceptará a un actor negro” para interpretar a James Bond

El actor Idris Elba se refirió nuevamente a los rumores de que podría interpretar al icónico espía James Bond, en la franquicia de acción. Aunque el actor ha negado que haya sido considerado para el papel, en una reciente entrevista aseguró que el hecho de que un actor negro interprete este personaje no es algo realista.

Idris Elba ofreció una entrevista con la revista británica GQ en la cual abordó la intensa especulación sobre la posibilidad de que interpretara a 007. El actor aseguró que eso no era algo “realista”.

“Nunca fue algo real. Siempre fue solo un rumor. Siempre he pensado que no es algo realista”, dijo Elba sobre las especulaciones.

El actor dijo que el público no aceptaría que un actor negro interprete a James Bond, un personaje que en el pasado ha sido interpretado por Daniel Craig, Sean Connery, Pierce Brosnan, entre otros.

“James Bond fue escrito como fue escrito por una razón. Pero me sentí halagado por ello. Además, creo que, siendo realistas, algunos mercados simplemente no lo aceptan. Bond es un fenómeno mundial. Y no todos los públicos aceptarán que un hombre negro, un hombre africano, interprete a Bond. Eso no es lo que les gusta en su cultura. Punto”, dijo.

Elba, quien recientemente recibió el título de Caballero del Imperio Británico, aseguró que James Bond no tiene que ser “políticamente correcto” y que debe mantener su esencia original.

“Bond es tan irreal que un toque de realidad no viene mal, pero no intentemos que sea políticamente correcto. Creo que hay que ser fiel a su esencia: escapismo. No intentes complacer los gustos del mundo. Simplemente sé Bond”, dijo.

Los rumores sobre la posibilidad de que Idris Elba interprete a James Bond comenzaron en 2014, cuando se filtró un correo de la ejecutiva de Sony Pictures, Amy Pascal, que supuestamente escribió que sentía que “Idris debería ser el próximo Bond”.

A finales de mayo, Idris Elba habló sobre este tema durante el estreno de su nueva película, Masters of the Universe, en Los Ángeles. “Están buscando a alguien más joven. Y les deseo toda la suerte del mundo. ¡Estoy deseando que llegue! Va a ser increíble. Sinceramente, nunca he estado en la contienda. De hecho, ni siquiera estuve en la carrera desde el principio”, respondió Elba a PEOPLE.

Sigue leyendo:

·James Bond: Los actores favoritos para protagonizar la nueva película de la franquicia

·Colman Domingo reveló que le gustaría ser el próximo villano de la saga James Bond

·Idris Elba puso en peligro su vida por intervenir en una discusión