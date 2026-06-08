Irán anuncia fin de ataques a Israel tras petición de Trump de cese al fuego

Las fuerzas militares de Irán informaron que han finalizado los ataques contra Israel, y condiciona futuras acciones dependiendo de lo que ocurra en Líbano, que ha sido asediado por el Estado judío.

El anuncio formal fue emitido por el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya a través de los canales de difusión estatales de la nación persa. El documento oficial especificó los términos del despliegue defensivo ejecutado por las unidades de artillería y aviación.

“Tras la firme respuesta de Irán al régimen sionista, se declara el cese de las operaciones de las Fuerzas Armadas”, precisó el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya a través un comunicado recopilado por medios iraníes.

La comandancia militar añadió que en caso de registrarse nuevas incursiones o agresiones contra la ciudad de Beirut o las provincias ubicadas en el sur del Líbano, la institución armada ejecutará “acciones mucho más severas y contundentes que las realizadas hasta ahora”, informó EFE.

Cronología del intercambio de proyectiles y objetivos

Durante la noche del domingo, Irán protagonizó múltiples oleadas de misiles hacia objetivos en Israel como represalia por las incursiones previas en suelo libanés. La respuesta de las fuerzas de defensa israelíes se basó en bombardeos dirigidos a diversas regiones iraníes, incluyendo su capital, Teherán.

A primeras horas de la mañana del lunes, el ejército iraní efectuó un nuevo despliegue contra las instalaciones militares de Tel Nos y Nevatim. Paralelamente, las fuerzas hutíes operantes desde Yemen sumaron un ataque mediante el lanzamiento de un misil hacia territorio israelí, el cual resultó interceptado por los sistemas de defensa aérea locales.

Mediación diplomática de Trump

Ante la escalada del conflicto en el Medio Oriente, el presidente Donald Trump fijó posición pública este lunes mediante un mensaje difundido en su red social Truth Social.

“Israel e Irán deben parar de disparar inmediatamente”, indicó el mandatario estadounidense en su plataforma de Truth Social.

La declaración presidencial se suma a las gestiones diplomáticas realizadas el domingo, en las que el mandatario estadounidense intentó sin éxito frenar los planes de contraataque del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para salvaguardar las negociaciones en curso entre EE.UU. e Irán.

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