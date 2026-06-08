Jugador gana $100,000 en la lotería, pero se niegan a pagarle por una falla técnica

Lo que parecía ser el premio de su vida terminó convirtiéndose en una enorme decepción para un trabajador de Indiana. El jugador de lotería que creyó haber ganado $100,000 con un boleto raspadito recién lanzado descubrió que las autoridades se negaban a entregarle el dinero debido a un supuesto error técnico en el juego.

Mike Fields, operador de montacargas en Indianápolis, compró cuatro boletos del nuevo juego instantáneo ‘Space Invaders Cash Invasion’, inspirado en el clásico videojuego.

Al raspar uno de los boletos, observó lo que parecía ser un premio de $100,000.

La emoción aumentó cuando revisó el boleto junto a su esposa. Sin embargo, al escanearlo para verificar el premio, el sistema indicó que el valor real era de apenas $20.

Un premio que desapareció al llegar a las oficinas

Según reportó FOX59, Fields acudió a las oficinas de Hoosier Lottery en el centro de Indianápolis con la intención de reclamar el premio que aparecía en el boleto.

Sin embargo, al llegar fue informado de que el juego, que había sido lanzado apenas el 2 de junio, estaba experimentando problemas técnicos.

“Nunca nos dijeron que no nos iban a pagar. Simplemente dijeron que no nos pagarían hoy y realmente no nos dieron más información, excepto que seríamos informados por correo dentro de 30 días”, declaró Fields al medio.

El jugador explicó que el boleto mostraba uno de los símbolos especiales del juego: una nave espacial que, según las reglas, otorga automáticamente el premio indicado junto a ella.

En su caso, la cantidad mostrada era de $100,000.

La lotería suspendió las ventas del juego

Tras detectarse el problema, Hoosier Lottery retiró temporalmente los boletos de circulación y publicó una advertencia en su sitio web.

“El raspadito SPACE INVADERS™ Cash Invasion de $5 fue lanzado con un problema técnico. Detuvimos la venta del boleto para garantizar que la experiencia del juego mantenga la integridad que nos esforzamos por ofrecer”, indicó la organización en un comunicado.

Las autoridades recomendaron a los jugadores afectados presentar una protesta formal junto con el boleto correspondiente para que sus casos sean revisados.

Otros jugadores también resultaron afectados

Mientras esperaba una respuesta en las oficinas de la lotería estatal, Fields descubrió que no era el único afectado.

FOX59 informó que varios jugadores acudieron ese mismo día para reclamar premios aparentemente ganadores del mismo juego.

Aunque algunos montos eran menores, varios participantes aseguraron haber visto cantidades de miles de dólares en sus boletos.

Uno de ellos fue Glendon Jones, quien creía haber ganado $2,500.

Después de trasladarse hasta la sede de Hoosier Lottery en Indianápolis para cobrar el premio, también recibió la noticia de que existía un error en el sistema.

“Me dijeron que viniera aquí a la oficina central y que me pagarían el boleto. Llego aquí y me dicen que es un error, una impresión incorrecta y que básicamente no tengo suerte”, declaró Jones a FOX59 afuera de las instalaciones.

La incertidumbre continúa

Por ahora, Hoosier Lottery no ha confirmado cuántos boletos resultaron afectados por la falla ni si algunos de los premios mostrados en los raspaditos serán reconocidos.

Mientras tanto, los jugadores involucrados deberán esperar una respuesta oficial por correo en los próximos 30 días para conocer si recibirán alguna compensación o si los premios impresos en los boletos serán considerados inválidos debido al error técnico.

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